Con dâu bạo hành mẹ chồng U88 ở Tiền Giang: Nguyên nhân sốc?

Ngày 28/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hành chính đối với Võ Quốc T. (SN 1964) và vợ Phạm Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) để củng cố hồ sơ, xử lý về việc bạo hành người già. Đồng thời đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.



Vụ việc con dâu bạo hành mẹ chồng U88 ở Tiền Giang trên gây bức xúc dư luận những ngày qua khi mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu dùng tay đánh đập liên tục vào người.

Theo hình ảnh trong clip, khi làm vệ sinh cho cụ già, một người phụ nữ đã liên tục dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và cả tát vào mặt bà cụ; kéo lê bà cụ trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã. Một người đàn ông cũng đánh vào lưng cụ già không thương xót.

Hình ảnh từ clip ghi lại việc con dâu đánh đập, ngược đãi mẹ chồng 88 tuổi.

Ngay sau đó, UBND xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã cử đoàn đến xác minh và xác định nạn nhân trong clip trên là bà Võ Thị D. (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy).

Cách đây 2 năm, bà D. về ở chung với vợ chồng Võ Quốc T. (SN 1964) và vợ Phạm Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) là trai và con dâu bà.

Do cao tuổi, bị mất trí nên trong sinh hoạt cá nhân giữa bà Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng ông Võ Quốc T. không chăm sóc chu đáo mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập mẹ già. Hành vi bạo hành người mẹ đã 88 tuổi của vợ chồng ông Võ Quốc T. khiến dư luận tỉnh Tiền Giang và cả nước bức xúc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi con dâu đánh đập, bạo hành mẹ già 88 tuổi trên là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình, trong đó có hành vi “Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng”.

Theo như đoạn clip được ghi lại cảnh một cụ già bị người phụ nữ được xác định là con dâu đánh đập, đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Do đó, để có thể xác định chính xác mức độ xử phạt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp này cần căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, tính chất, mức độ của hành vi, mục đích, động cơ của hành vi này, tỷ lệ thương tích hay mức độ gây tổn hại đối với nạn nhân là bao nhiêu?...

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, hành vi bạo hành mẹ già của vợ chồng ông Võ Quốc T. và bà Phạm Thị L. có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình; phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình; không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

>>> Mời độc giả xem video Phẫn nộ con dâu bạo hành mẹ chồng: Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Bên cạnh đó, hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình được quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015, mức cao nhất của khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

“Có thể nói, bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với người già, phụ nữ và trẻ em. Hành vi bạo hành gia đình, đặc biệt lại là đối với cha mẹ - người đã sinh ra mình thì lại càng cần phải được pháp luật quan tâm bảo vệ hơn nữa và cần có các biện pháp xử lý đặc biệt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm, xâm phạm đến tính mạng, đạo đức con người trong trường hợp này”, Luật sư Hoàng Tùng cho hay.