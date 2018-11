Cô giáo mầm non bị chồng chém trọng thương

Án mạng cô giáo bị chồng chém được tờ Pháp Luật TP HCM thông tin:

Chiều 21/11, ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chồng chém vợ nhiều nhát trọng thương.

Theo đó, khoảng 21 giờ tối 17/11, tại tuyến đường nối xã Tam Phú – Tam Thăng. Chị Phạm Hồng Thu My (23 tuổi, thôn Kim Đới, xã Tam Thăng) đi xe máy về nhà.

Khi đến đoạn đường vắng, bất ngờ chồng chị là Phạm Minh học (23 tuổi) chặn đầu xe dùng chân đạp mạnh khiến xe máy bị ngã, chị My té xuống đường.

Sau đó, Học dùng dao mang theo chém nhiều nhát khiến chị My bị thương nặng. Vụ việc được người đi đường phát hiện và liên lạc với người nhà đưa chị My đi cấp cứu.

Theo ông Minh, chị My là giáo viên của một trường mầm non tại TP Tam Kỳ. Trước khi xảy ra vụ việc, chị My dự liên hoan nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam cùng đồng nghiệp. Hai vợ chồng vừa cưới nhau hơn một năm.