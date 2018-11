Vụ chạy thận 9 người tử vong: Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn

(Kiến Thức) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn liên quan vụ chạy thận 9 người tử vong ở Hòa Bình.

Ngày 21/11, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn trong vụ chạy thận 9 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.



Đại tá Tuyến cho biết, ông Tuấn bị khởi tố đề điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đỗ Anh Tuấn bị áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, liên quan vụ án trên, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm các ông: Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư và ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bác sĩ Hoàng Công Lương tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - đã ký hợp đồng với Công ty Thiên Sơn ngày 25/5/2017 để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.

Tiếp đó, ngày 28/5/2017, Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty Trâm Anh đến Bệnh viện Hòa Bình sửa chữa hệ thống lọc nước RO dùng để chạy thận nhưng để tồn dư axit trong hệ thống.

Ông Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư của bệnh viện không kiểm tra việc Quốc sửa chữa, không lấy mẫu xét nghiệm mẫu nước nhưng vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng bình thường.

Ngày 29/5, bác sĩ Hoàng Công Lương, được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, nghe điều dưỡng thông báo hệ thống lọc nước RO đã sửa chữa xong. Bác sĩ Lương đã không kiểm tra, không báo cáo kết quả sửa chữa cho cấp trên, đồng thời ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân. Hậu quả vụ việc đã làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong .

Sau khi vụ việc xảy ra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố các bị can Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc.

Sau phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng có 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến nay, cơ quan điều tra đã đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương sang tội "vô ý làm chết người".