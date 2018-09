Hôn nhân đẫm nước mắt của cô gái 17 tuổi bị chồng chém tử vong

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú xã Xuân Trường, Nghi Xuân) để điều tra. Nghi can Nguyễn Thành Nam trong thời gian bị tạm giữ đã liên tục bày tỏ hối hận vì lỡ tay sát hại vợ vào hai hôm trước. Nam đang phải đối mặt với cáo buộc phạm tội giết người

Nạn nhân là chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi, vợ Nam). Trong thời gian bị giam giữ, Nam liên tục tỏ ra hối hận vì đã lỡ tay sát hại vợ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6/9, trong lúc Chi đang dọn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Nguyên nhân vì cô cằn nhằn chuyện Nam đi nhậu trước đó.

Tức giận, Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến Chi gục ngã trên sàn nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ án xảy ra tại nhà mẹ ruột của Chi.

Cô gái trẻ mới làm đám cưới cuối năm 2017. Người thân cho hay, Chi hiền lành, xinh xắn, được nhiều người quý mến. Cuối năm 2017, khi đang là nữ sinh lớp 11, em bất ngờ nghỉ học, xin làm đám cưới với Nam trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè.



"Khi biết Chi nên duyên với Nam, chúng tôi phản đối, bởi cậu ấy là người có tiếng chơi bời, không tu chí làm ăn. Chi quyết tâm, đánh cược cho cuộc hôn nhân này, mọi người đành chấp thuận", một người họ hàng nói. Gia đình sau đó tổ chức đám cưới cho đôi trẻ song Chi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Con gái của Chi hiện đã 3 tháng tuổi. Hàng xóm tại thôn Lộc Hạnh (xã Xuân Trường) kể, từ ngày góp gạo thổi cơm chung, Chi thường buồn bã bởi Nam tính vũ phu, hay ghen tuông, thường xuyên đánh vợ. Trước đó ba tháng, Nam sau khi đánh Chi đã mang đồ đạc trong nhà ra đốt. Anh ta bị công an xã nhắc nhở song vẫn chứng nào tật nấy.

Mẹ của Chi cho hay dù bị bạo hành song con gái âm thầm chịu đựng. Tối 16/9 thấy vợ chồng Chi về thăm, bà phấn khởi làm cơm chuẩn bị bữa tối. Nam đi ra ngoài và lúc sau quay về thì bị Chi cằn nhằn. "Từ nay bố đừng có đi chơi khuya nữa nhé. Bố hứa rồi mà sao vẫn cứ bỏ đi suốt vậy", bà thuật lại lời con gái nói trước lúc bị sát hại.

Sau vài câu nói qua lại, Nam không giữ được bình tĩnh, lao xuống lấy kéo trong nhà bếp đâm vợ. Chi gục tại nền nhà. Mẹ cô hốt hoảng song không thể can ngăn, chỉ biết hô hoán gọi hàng xóm ứng cứu. Gây án xong, Nam chạy khỏi hiện trường, 30 phút sau bị cảnh sát bắt.

"Trước khi cưới, hai đứa ra sức thuyết phục gia đình để được đến với nhau, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Con gái của Chi do sinh non nên sức khỏe yếu. Cháu sẽ sống ra sao khi mẹ mất, bố vướng lao lý", một người họ hàng của Chi chia sẻ.