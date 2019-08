Cô giáo cùng người tình quay "clip nóng" làm kỉ niệm, xôn xao mạng xã hội

Cô giáo dạy văn ở Hà Giang lộ clip sex



Tháng 10/2014, đoạn clip sex của cô giáo dạy văn ở Hà Giang cùng một nam giáo viên được phát tán trên mạng gây xôn xao. Theo đó, nhân vật nữ trong clip là cô Đ.H – giáo viên dạy văn tại một trường trung học tại huyện Bắc Giang, Hà Giang. Còn người đàn ông tên L.M – cũng là giáo viên tại một trường ở cùng huyện.

Theo tìm hiểu, cô giáo H. và thầy M. đều là người đã có gia đình riêng nhưng lại có quan hệ tình cảm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường nơi các giáo viên này công tác đã yêu cầu hai người viết giải trình và bản kiểm điểm. Trong bản giải trình, cả hai đã xác nhận có quan hệ ân ái với nhau và tự quay lại clip bằng máy tính xách tay.

Đoạn clip dài 21 phút được quay tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào cuối năm 2011. Đây là thời gian cô giáo Đ.H đang đi học Cao học tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, hai giáo viên này cũng khẳng định không cung cấp clip cho ai, không chủ ý phát tán và cũng không rõ ai đã đột nhập máy lấy được đoạn clip trên rồi phát tán lên mạng xã hội.

Cặp đôi trẻ bị phát tán clip “ân ái” ở quán trà sữa

Đầu tháng 8/2018, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một cặp đôi thân mật thái quá trong quán trà sữa ở Thái Nguyên gây xôn xao.

Theo hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội, camera an ninh của quán đã ghi lại được toàn bộ sự việc cặp đôi thản nhiên “mây mưa” và bị nhân viên quán bắt gặp, yêu cầu dừng lại.

Hình ảnh cắt từ clip ghi cảnh cặp đôi thản nhiên ân ái trong quá trà sữa tại Thái Nguyên.

Nữ nhân viên quán trà sữa gay gắt nói: “Đây là lần thứ 3 em làm chuyện này trong quán chị rồi. Chị soi qua camera nhìn rất rõ. Hôm nay chị đã lên một lần cảnh cáo rồi. Chị thừa sức mua lại 2 cốc trà sữa của các em để các em không làm chuyện này trong quán chị. Mời các em ra khỏi quán… Bọn chị không hoan nghênh các em vào quán của chị nữa”.

Trước tình huống này, chàng trai trong clip lí nhí nói lời xin lỗi và hứa không tái phạm. Sự việc được cho xảy ra vào chiều 2/8 tại quán trà sữa ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên.

Sau khi được đăng tải, hai đoạn clip đôi nam nữ “mây mưa ” khiến dân mạng “dậy sóng”. Đa phần đều dùng lời lẽ gay gắt để chỉ trích hành vi thiếu ý thức tại nơi công cộng của cặp đôi trong clip.

Liên quan đến sự việc, sáng 3/8, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ cũng đã cử lực lượng công an cùng cán bộ phòng văn hóa phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đôi bạn trẻ lộ clip không che dài gần 3 phút

Cuối tháng 11/2018, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip không che dài 2 phút 41 giây về cặp đôi khỏa thân trong một khách sạn tại Lạng Sơn.

Trong clip, cặp đôi bị công an bắt gọn tại phòng và cả hai thừa nhận yêu nhau. Tuy nhiên cô gái không hề biết tên chàng trai nên cơ quan điều tra ngay lập tức khép họ vào tội mua bán dâm.

Ngay sau khi vụ việc lan truyền trên MXH, chủ đầu tư khách sạn nơi được cho là xảy ra vụ việc đã lập tức lên tiếng đính chính, hoàn toàn phủ nhận mọi thông tin vô căn cứ và cho hay đã nhờ Công an vào cuộc làm rõ. Động thái cứng rắn này ngay lập tức khiến dân mạng đặt nghi vấn về tính xác thực của clip.

Nhiều dân mạng cũng nhận ra, clip nóng này thực chất đã xuất hiện từ năm 2016 và lan tràn trên Zalo. Đến nay, khi vụ việc lắng xuống từ lâu, bất ngờ có người “đào mộ” lại khiến cộng đồng mạng lần nữa sôi trào.

Nữ lễ tân xinh đẹp lộ clip "nóng" với chồng sắp cưới

Giữa tháng 7/2019, mạng xã hội bỗng dưng lan truyền đoạn clip nóng dài 37 giây của một cô gái trẻ làm lễ tân tại thẩm mỹ viện nổi tiếng gây xôn xao. Sau đó, cư dân mạng đã sao chép đoạn clip và truyền tay nhau với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Một số người còn “bắt tay” vào truy tìm danh tính, hình ảnh của cô gái được coi là nhân vật chính trong đoạn clip, cũng như địa chỉ của cơ sở thẩm mỹ nơi cô đang làm việc.

Dù chịu sức ép lớn từ dư luận nhưng cô lễ tân xinh đẹp vẫn nhất định… im lặng và khóa trang cá nhân. Đến sáng 21/7, cô và chồng sắp cưới – người được cho là nhân vật nam chính trong đoạn clip đã lên tiếng làm rõ sự việc xôn xao những ngày qua.

“Em cũng xin đính chính lần cuối cùng: Bọn em là người yêu của nhau và bạn bên cạnh cũng là chồng sắp cưới của em. Mọi người đừng thắc mắc lung tung nào là thế này thế kia nữa. Chuyện mọi người nói bị cắm sừng này nọ rất là vớ vẩn”, nữ lễ tân xinh đẹp gay gắt.

Nữ lễ tân và chồng sắp cưới – người được cho là nhân vật nam chính trong đoạn clip đã lên tiếng làm rõ sự việc gây xôn xao.

Trong khi đó, chồng sắp cưới của cô khẳng định đoạn clip do anh tự quay và giữ làm kỷ niệm. “Không may, mình sơ suất để lộ clip ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng, phát tán với nhiều lời lẽ chế cùng hình ảnh xúc phạm danh dự của bọn mình. Sự thật là clip đó do mình quay, chứ không liên quan gì đến anh chủ như các bạn đã đồn đại”, nam thanh niên nói.

Sáng 22/7, cặp đôi đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị L.P.V (tạm trú quận Đống Đa) về việc chị cùng chồng sắp cưới bị đối tượng xấu phát tán clip nóng trên các trang mạng xã hội.

Cũng theo vị cán bộ này, ngay khi tiếp nhận đơn, đơn vị đã tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng phát tán clip. Nhưng do cặp đôi đang tạm trú lại quận Đống Đa nên phòng Cảnh sát hình sự đang đề xuất chuyển giao vụ việc cho Công an quận Đống Đa giải quyết.