Sơn La: Sạt lở do mưa bão số 3, QL6 ùn tắc nhiều giờ

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhiều điểm trên QL6 đã xảy ra sạt lở khi hàng trăm m3 đất đá từ ta luy dương sạt xuống nền đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn khiến cho đất, đá ở từ ta luy dương sạt lở xuống nền đường QL6, khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Điểm sạt lở tại Km số 160+500 QL6 có hàng trăm m3 từ ta luy dương sạt xuống nền đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Thông tin từ Chi cục quản lý đường bộ 1.I khoảng 23h ngày 3/8, tại Km 160+500 QL6 đoạn qua xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã xảy ra sạt lở tại 2 vị trí, hằng trăm m3 đất đá từ ta luy dương sạt lở, tràn hết xuống nền đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ, rất may vụ sạt lở không có thiệt hại gì lớn.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn tài xế di chuyển

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT 2.6 - Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng quản lý đường bộ huy động máy xúc để giải phóng lượng đất đá do sạt lở. Đến Khoảng 1h sáng 4/8 cơ bản đường đã thông, tuy nhiên do ý thức của người tham gia giao thông còn kém nên việc lưu thông vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Tại đây có 2 điểm sạt lở khiến cho các phương tiện bị ùn tắc kéo dài hàng km

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn đang có mưa vừa và mưa to, lượng nước đổ về rất lớn, ta luy dọc tuyến QL6 hiện đã no nước sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hiện dọc tuyến QL6 ta luy dương đã no nước sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tài xe điều khiển các phương tiện lưu thông trên tuyến QL6 cần chú ý và cẩn thận.