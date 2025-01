CSGT kịp thời ngăn cô gái trẻ có ý định nhảy cầu

Ngày 31/12/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 6h15 cùng ngày, chị L.K.H. (SN 1997), trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cùng một số người bạn lưu thông trên QL 45, đoạn qua huyện Thiệu Hóa. Khi qua cầu Thiệu Hóa, bắc qua sông Chu, đoạn qua thị trấn Thiệu Hóa thì chị H. bất ngờ tiến lại gần lan can thành cầu, định nhảy xuống sông tự tử.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử.

Thời điểm này, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa gồm: Thiếu tá Tống Văn An (tổ trưởng), Lê Khắc Vũ và Lưu Thanh Sơn tuần tra, kiểm soát qua đoạn đường này.

Phát hiện sự việc, các cán bộ CSGT đã kịp thời ngăn cản, giải thích khuyên nhủ chị H. không làm điều dại dột. Tiếp đó, chị H. được các cán bộ CSGT đưa về trụ sở Công an thị trấn Thiệu Hóa để động viên, khuyên nhủ và giải thích quy định pháp luật. Sau khi được động viên, đả thông tư tưởng, chị H. dần ổn định tâm lý.

Chị Lê Thị Hiền, một người bạn của chị H., đã viết thư cảm ơn Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1 vì đã kịp thời phát hiện, can ngăn bạn mình nhảy cầu tự tử gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

