Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng mua bán 85kg thuốc nổ, 400 kíp nổ

Ngày 02/01, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 85kg thuốc nổ và 400 kíp nổ.



Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Ánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương, đánh giá cao tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia chuyên án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, tăng cường triển khai các biện pháp, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.

Công an tỉnh Quảng Trị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: CAQT.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng cho các đơn vị, gồm: Công an huyện Gio Linh, Phòng An ninh đối nội và một đơn vị nghiệp vụ mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/12/2024, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Báu (SN 1986, trú tại Gio Mỹ, huyện Gio Linh và Phan Văn Lĩnh (SN 1983, trú thị trấn TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) có hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái pháp luật số lượng lớn tại địa bàn huyện Gio Linh, nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 3h ngày 26/12, Ban chuyên án đã đón chặn, bắt 2 đối tượng và thu giữ hơn 85Kg thuốc nổ, 400 kíp nổ.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục được điều tra, làm rõ.