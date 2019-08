Mưa lớn, đường biến thành sông người dân bắt cá trên đường Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào 21h tối 3/8, trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh nhiều tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt. Tại tuyến phố Đàm Quang Trung (quận Long Biên) đoạn nối từ cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên vẫn đang trong tình trạng ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện hầu hết chỉ di chuyển được một phần đường để đảm bảo an toàn do phần đường còn lại bị nước ngập sâu. Tuy các phương tiện lưu thông nhiều nhưng do lòng được khá rộng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc. Có đoạn đường nước ngập sâu lên khoảng 60cm. Lượng phương tiện lưu thông khá đông, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm đi vào vũng nước ngập sâu để băng qua đường. Nhiều người cảm thấy thích thú khi đi qua vũng nước. Do mưa lớn khiến đoạn đường ngập sâu kéo dài nhiều giờ đồng hồ người dân háo hức ra đường bắt cá tại khu vực chân cầu vượt nút giao Đàm Quang Trung – Cổ Linh trong đêm. Theo người dân ở đây cho biết, do mưa kéo dài khiến đoạn đường ngập sâu cả ngày và xuất hiện cá. Nhiều người tỏ ra phấn khích với thành quả của mình.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào 21h tối 3/8, trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh nhiều tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt. Tại tuyến phố Đàm Quang Trung (quận Long Biên) đoạn nối từ cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên vẫn đang trong tình trạng ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện hầu hết chỉ di chuyển được một phần đường để đảm bảo an toàn do phần đường còn lại bị nước ngập sâu. Tuy các phương tiện lưu thông nhiều nhưng do lòng được khá rộng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc. Có đoạn đường nước ngập sâu lên khoảng 60cm. Lượng phương tiện lưu thông khá đông, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm đi vào vũng nước ngập sâu để băng qua đường. Nhiều người cảm thấy thích thú khi đi qua vũng nước. Do mưa lớn khiến đoạn đường ngập sâu kéo dài nhiều giờ đồng hồ người dân háo hức ra đường bắt cá tại khu vực chân cầu vượt nút giao Đàm Quang Trung – Cổ Linh trong đêm. Theo người dân ở đây cho biết, do mưa kéo dài khiến đoạn đường ngập sâu cả ngày và xuất hiện cá. Nhiều người tỏ ra phấn khích với thành quả của mình.