Thanh niên 18 tuổi đâm dao vào cổ người phụ nữ rồi cướp 200 nghìn đồng

Ngày 3/8, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đang giữ Trần Văn Lợi (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận hành vi phạm tội. Tối 29/7, Lợi đi tới nhà trọ P.L. ở tổ tổ 13, ấp Bình Hoà 2, xã Mỹ Khánh để thuê phòng trọ nhưng hết phòng. Sau đó, Lợi đi ra trước nhà trọ gọi bia ngồi nhậu 1 mình.

Khoảng 19h30 cùng ngày, bà T.T.T. (51 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đi xe máy tới nhà trọ trên để thuê phòng.

Lợi thấy bà T. nên mời vào ngồi nhậu chung và bà này đồng ý. Khi cả 2 uống được 1 chai bia, Lợi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Ít phút sau, Lợi quay lại nói bà H. đưa chìa khoá xe máy nhưng bà không chịu.

Bất ngờ, anh ta rút dao khống chế uy hiếp bà H. phải đưa tài sản và xe máy. Nạn nhân chống trả hô hoán thì Lợi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, tay, mặt của bà H. khiến người này trọng thương.

Sau đó, thanh niên 18 tuổi lục lọi lấy đi gần 200 ngàn đồng rồi tẩu thoát. Người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, truy bắt Lợi. Mới đây, Lợi biết không thoát tội nên tới công an đầu thú khai báo như trên.