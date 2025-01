Người đàn ông bị đột quỵ được CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu

Ngày 31/12/2024, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã nhận được Thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1993, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ). Trước đó, khoảng 9h ngày 26/12, tại cửa hàng thức ăn gia súc trên đường Trần Phú nối dài thuộc địa bàn phường Hòa Thuận, ông Nguyễn Sơn, bố của bà Quyên có biểu hiện bị đột quỵ, được người dân phát hiện và hô hoán nhờ người ứng cứu.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở ông Sơn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Đội CSGT - trật tự Công an TP Tam Kỳ đang đi làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời đến, xử trí và nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa ông Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và kịp thời của tổ CSGT cùng với sự quan tâm, theo dõi và điều trị của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Sơn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện sức khỏe đã ổn định.

Bà Quyên bày tỏ: “Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn và tinh thần trách nhiệm của tổ công tác và cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT - trật tự Công an TP Tam Kỳ đã thể hiện rõ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND. Qua đó, để lại hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND nói chung và Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng trong lòng nhân dân và gia đình chúng tôi”.

Trước đó, vào ngày 11/12/2024, CSGT Hà Nội cũng sử dụng xe chuyên dụng đưa người lên cơn đau tim đến Bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Ngô Xuân Giang làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tại ngã 3 ga Thường Tín - trên tuyến QL1A (huyện Thường Tín) thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người bị ngất trong siêu thị Linh Cường gần đó và cần sự hỗ trợ.

CSGT Hà Nội đưa người lên cơn đau tim đến Bệnh viện kịp thời.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã cử cán bộ vào siêu thị kiểm tra tình hình và phát hiện 1 nam thanh niên đã ngất xỉu đang được người dân sơ cứu; người nhà của thanh niên cho biết anh bị chứng bệnh suy tim, vừa lên cơn đau đột ngột. Để bảo đảm sức khỏe cho nam thanh niên, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và cử Đại úy Nguyễn Sỹ Mạnh, sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa nam thanh niên và gia đình đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu.

Ngay khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã được bác sĩ kịp thời cấp cứu qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Chị Nguyễn Thị Họa My, vợ của bệnh nhân, xúc động cho biết, ngày 11/12, chồng chị cùng gia đình đến thăm người thân tại huyện Thường Tín. Khi chuẩn bị ra về, chồng chị vào siêu thị để mua quà thì lên cơn đau tim và hôn mê. May mắn được lực lượng CSGT hỗ trợ, đưa vào Bệnh viện cứu chữa vượt qua cơn nguy kịch. Thay mặt gia đình, chị My đã viết thư cảm ơn các chiến sỹ CSGT đã tận tình giúp đỡ gia đình chị trong lúc hoạn nạn.