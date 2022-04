Cô gái vứt con mới đẻ trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang khai gì?

Liên quan tới vụ cô gái vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh, ngày 13/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã ra trình diện cơ quan điều tra để làm rõ về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Ảnh minh họa.

Tại cơ quan Công an, Thắm khai nhận, cuối tháng 1, cô gái mang thai và đẻ bé trai tại phòng vệ sinh của một công ty khu công nghiệp Đình Trám. Sau đó, Thắm để con trai sang phòng khác rồi bỏ đi. Các công nhân công ty khi phát hiện vụ việc thì bé trai đã tử vong.

Thắm cho biết chưa lập gia đình, cũng không biết bố của con trai là ai. Vì vậy, khi bé trai ra đời, Thắm lo sợ bị rèm pha, đánh giá từ gia đình và xã hội nên vứt bỏ đứa con.

Ngay khi vụ việc được trình báo cảnh sát, Công an huyện Việt Yên đã làm việc với Thắm và cho giám định ADN hai mẹ con. Do sức khỏe không đảm bảo sau khi sinh, Thắm được theo dõi tại cơ sở y tế. Cô gái lợi dụng điều này để bỏ trốn. Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên phát thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Hiện vụ cô gái vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

