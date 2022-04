Bắc Giang: Truy tìm cô gái trẻ vứt con mới đẻ ở nhà vệ sinh

Ngày 13/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa phát đi thông báo truy tìm cô gái trẻ vứt con mới đẻ ở nhà vệ sinh khiến bé tử vong.

Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 1/2022, Vàng T.T. (SN 2003, ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - là công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) sinh con. Sau khi sinh con, T. vứt con ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong.

Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm Vàng Thị T.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã mời T. lên làm việc. Sau lần làm việc với cơ quan Công an, T. bỏ đi biệt tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên ra thông báo truy tìm Vàng T.T. Thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang thụ lý điều tra vụ việc Vàng Thị T. có dấu hiệu của tội "Vứt bỏ con mới đẻ", quy định tại Điều 124 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã tiến hành xác minh, xác định Vàng T.T. không có mặt tại địa phương, không có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc, do đó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Đơn vị, cá nhân nào biết T. ở đâu đề nghị thông báo đến Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Việt Yên, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Công Long qua số điện thoại: 0983.153.196.

Hiện vụ cô gái trẻ vứt con mới đẻ ở nhà vệ sinh khiến bé tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

