Tin nóng 17/12: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng rác

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng rác: Ngày 17/12, UBND xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, người dân vừa bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn bỏ vào túi nylon, không có quần áo ở trong thùng rác trên địa bàn. Bé trai nặng 2,4 kg, sức khỏe ổn định. Cháu bé đang được Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phạm Văn Hai đưa về nhà chăm sóc. Bắt đối tượng đăng hình nhạy cảm của bé gái 15 tuổi lên mạng xã hội: N.T.H (SN 2006) dùng điện thoại quay video cảnh đang tắm và một số hình ảnh nhạy cảm rồi gửi cho người yêu. Sau đó, người này chuyển video này sang cho Lê Xuân Dũng (SN 1999, trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) do mâu thuẫn, Dũng đã đăng video này lên mạng. Ngày 17/12, Công an huyện Quảng Trạch cho biết đã bắt tạm giam Dũng. Bắt giữ nhóm nghi phạm gây ra vụ án mạng: Ngày 17/12, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ 3 nghi phạm gồm Hồ Văn Hương (22 tuổi), Hồ Văn Huy (15 tuổi) và Hồ Văn La (21 tuổi, cùng trú huyện Đakrông). Nhóm của Hương bị cáo buộc chặn đường, tấn công khiến một thanh niên tử vong xảy ra vào ngày 14/12. Kêu gọi từ thiện, lừa đảo hàng nghìn người: Sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng Phan Văn Tài (SN 1996, quê ở Nghệ An) đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền 255 triệu đồng. Ngày 17/12, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ Tài để điều tra. Mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo: Sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, Lê Văn Phong (SN 1989, trúhuyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mạo danh một cán bộ thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An và chủ động liên lạc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hàng chục triệu đồng. Ngày 17/12, Công an Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Phong để điều tra, làm rõ. Khởi tố Giám đốc thư viện Hòa Bình vì nâng khống giá bán hoa: Bùi Văn Dịp - Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nâng khống công nợ thực tế tại cửa hàng hoa Tạ Văn Đại, in Lê Giang để rút số dư dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình số tiền 23,2 triệu đồng. Ngày 17/12, Viện Kiểm sát TP Hòa Bình cho biết vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam người này. Nhân viên giao hàng cưa song sắt đột nhập trộm tài sản: Sau khi đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 200 triệu đồng, Chu Văn Minh (24 tuổi, ngụ tại xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục cưa song sắt một nhà dân khác để trộm 2 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động. Ngày 17/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa bắt giữ Minh. Phó trưởng công an phường treo cổ tự tử tại nhà: Ngày 17/12, UBND phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết, người thân phát hiện ông N.T.D. (SN 1976, trú phường Ngọc Sơn) tử vong tại nhà trong tư thế treo cổ vào chiều qua. Được biết, ông N.T.D. mang cấp bậc trung tá, giữ chức Phó trưởng Công an phường Lãm Hà. Bắt đối tượng chế hàng trăm quả pháo cho vào lon bia nổ như "bom": Ngày 17/12, Công an thị trấn huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Định (SN 1976, trú tại địa phương) khi đang chế pháo nổ tại nhà. Công an thu giữ 275 quả pháo tự chế có trọng lượng hơn 45 kg và 2,4 kg thuốc pháo. Định khai, số thuốc nổ sau khi cho vào ống nhựa, nối dây dẫn, nhồi vào vỏ lon bia để tạo tiếng nổ như "bom". >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

