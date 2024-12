Chiếc găng tay tố cáo tội ác tày trời của nam sinh lớp 10

Theo hồ sơ vụ án, 6h ngày 14/10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của Công an huyện Bắc Hà về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố. Nạn nhân là chị Vàng Thị Chánh (SN 1983), tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều thương tích do bị chém..., vụ án mạng thương tâm xảy ra vào đêm 13, rạng sáng 14/10. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Nơi xảy ra vụ án là căn nhà cấp 4 của nạn nhân Vàng Thị Chánh. Quá trình khám nghiệm, phát hiện phía dưới của hai ô thoáng của căn nhà có dấu vết mất bụi mới. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp, số lượng lớn, gây trụy tim mạch do đa vết thương bởi vật sắc nhọn tác động. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, các mũi công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bắc Hà đã chia làm 8 mũi vừa tiến hành rà soát hiện trường; vừa thu thập lời khai của các nhân chứng. Anh Ly Seo T, chồng nạn nhân C. (anh T bị mù) kể lại: Tối 13/10/2020, trước khi gia đình đi ngủ, anh là người đóng cửa, cài chốt ngang và móc khóa ở cửa chính, cửa phụ dưới bếp. Khi anh vừa chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của vợ gọi “bố Páo ơi, có người giết tôi rồi”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nghe tiếng hô hoán của vợ, anh T dò dẫm đi vào buồng kiểm tra thì dẫm phải một người nằm dưới nền nhà cạnh giường. Anh sờ tay kiểm tra thì phát hiện đó là vợ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng người chạy vụt qua. Anh T. hô “ai đấy” nhưng không có tiếng trả lời, anh chạy đuổi theo đến cửa chính thì thấy cửa chính đã mở. Sau đó, anh quay vào nhà đóng và chốt cửa lại đến chỗ vợ đang nằm, ôm và gọi vợ nhưng không thấy chị C. nói gì. Anh T. kiểm tra thì thấy nhiều máu và nhiều vết thương trên người vợ nên nghĩ vợ đã chết. Một lúc sau, anh thấy chị gái và anh rể đến. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ dấu vết thu thập được tại hiện trường và lời khai của những người biết việc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà nhận định đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Khi đột nhập trộm cắp tài sản bị phát hiện, kẻ thủ ác đã ra tay một cách tàn nhẫn, cướp đi sinh mệnh của nạn nhân (đối tượng chém nạn nhân 29 vết thương). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường trên địa bàn cũng được rà soát để truy tìm hung khí gây án. Mở rộng hiện trường rà soát, các trinh sát đã thu giữ được chiếc găng tay và một chiếc áo, nhận định là trang phục đối tượng gây án bỏ lại trong quá trình trốn chạy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục rà soát, các trinh sát xác định chiếc áo đó là của Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà - học sinh lớp 10 A7, Trường THPT số 1 Bắc Hà). Cùng thời điểm này, một mũi công tác rà soát đã thu giữ được chiếc găng tay trên đống củi nhà Nhà, có đặc điểm trùng khớp với chiếc găng tay cơ quan CSĐT đã thu giữ gần hiện trường vụ án. Với những căn cứ hai đơn vị nghiệp vụ thu thập được, ngày 15/10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bắc Hà đã tiến hành bắt giữ Giàng Seo Nhà. Tại cơ quan Công an, Nhà khai nhận: Do túng tiền ăn tiêu, Nhà đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Trước đó, Nhà đã từng đột nhập vào nhà nạn nhân lấy trộm tài sản một lần. Khoảng 1h ngày 14/10/2020, Nhà tiếp tục đột nhập vào nhà nạn nhân C. Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị bà C. phát hiện. Sợ bị tố giác, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm bà C. gục ngã. Sau khi gây án, Nhà thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi tháo găng tay vứt lề đường. Đồng thời, Nhà vừa đi vừa cởi áo giấu trong bụi cây phía bên phải đường theo hướng đi. Đồng thời, đối tượng ném con dao đã sử dụng gây án xuống khe cạn gần đó và lên giường ngủ. Buổi trưa cùng ngày (14/10), mẹ của Nhà có hỏi về chiếc áo khoác, do lo sợ đối tượng đã thú nhận hành vi giết người. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Vụ án mạng là bài học đau xót cho gia đình khi không giáo dục, quan tâm tới con, để con cái sa vào con đường tội lỗi khi còn quá trẻ. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

