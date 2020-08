Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt vì tham nhũng

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh Trương Ngọc Khởi và một cán bộ là công chức Địa chính – Xây dựng xã thuộc huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ba tháng với hai bị can: Trương Ngọc Khởi (sinh năm 1973, trú tại thôn Tân Sơn, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương) là Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương) và Đinh Thị Nội (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Cơ quan, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) là công chức Địa chính - Xây dựng xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.

Cả 2 bị bắt để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch xã và nữ cán bộ địa chính bị bắt

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của các bị can kể trên.

Được biết, trong quá trình cải tạo trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tú Thịnh, các bị can này đã có hành vi lập khống chứng từ quyết toán .

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

