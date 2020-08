Những vụ ghen tuông đoạt mạng người tình ghê rợn

Tuyên phạt 20 năm tù nữ giám đốc giết người tình: Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (SN 1986), trú tại tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa về tội " Giết người". Khoảng 20h ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh thời điểm này đang là cán bộ công tác tại Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chở Đỗ Thu Hà (Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất) đi chơi quanh TP Thanh Hóa bằng xe ô tô (xe ô tô mượn của chị gái Hà). Sau đó, giữa Hà và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn do bị anh Vinh chia tay nên Hà đã ra tay sát hại nạn nhân. Gã trai trẻ dùng dao sát hại người tình hơn 8 tuổi: Khoảng 0h ngày 19/8/2020, Hoàng Mạnh Thọ (SN 1990, trú xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã mang theo dao đến phòng trọ của người tình là chị N.T.H (SN 1982, tạm trú phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên). Khi vừa thấy chị H, Thọ đã xông đến dùng dao chém nhiều nhát khiến người tình gục tại chỗ rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ tình ái với nhau. Sau đó, do có mâu thuẫn trong quá trình yêu đương nên nghi phạm đã dùng dao sát hại nạn nhân. Sát hại người tình ở Nghệ An: Ngày 27/7/2020, người dân Nghệ An rúng động khi một người đàn ông chặn người phụ nữ lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát tử vong tại Hưng Bình, TP Vinh. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an xác định được, hung thủ tên là Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), còn nạn nhân là chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh). Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Cương và chị V.A. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nguyên nhân dẫn đến Cương chặn đường sát hại chị A. có thể là do ghen tuông. Ngày 29/7/2020, Công an phát hiện Phan Công Cương đã thắt cổ tự sát bằng dây dù xanh tại một ngôi nhà hoang ở khu vực Bãi Lữ, thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sát hại người tình lớn hơn 7 tuổi: Khuya 23/7/2020, một vụ án mạng xảy ra tại ấp 1, xã Thạnh Lợi (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân bị sát hại là bà N.T.T (48 tuổi), ngụ tại địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, vào cuộc phối hợp điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến 2h ngày 24/7/2020, công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thành Tuấn. Khai nhận tại cơ quan công an, Tuấn cho biết mình chung sống như vợ chồng với nạn nhân khoảng 1 năm nay. Tối 23/7/2020, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi về chuyện tình cảm. Nam thanh niên 24 tuổi sát hại người tình U40 vì ghen: Khoảng tháng 7/2019, Linh Em (24 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và B.T.T (45 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn). Thời gian gần đây, Linh Em nghi ngờ chị T. có tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi. Vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua, chị T. nói về thăm con riêng nhưng không về mà dọn đến ở nhà của anh rể ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.Linh Em gọi điện thoại nhưng chị T. không chịu về. Chiều 18/5/2020, Linh Em đã tìm chị T. nói chuyện và cự cãi. Trong lúc bực tức, Linh Em xô T. té xuống sông rồi tấn công người tình bằng dao. >>> Xem thêm video: Sát hại bạn gái tại phòng trọ vì níu kéo tình cảm bất thành. Nguồn: VTC 14.

