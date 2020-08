Giết động vật quý hiếm rồi khoe trên facebook và cái kết

Dân quân xã giết động vật hoang dã rồi lên Facebook 'khoe' chiến tích: Ngày 26/8/2020, một nam thanh niên có tên "Hữu Cường Huỳnh" ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè đăng tải "khoe" chiến tích những hình ảnh giống con mèo rừng bị giết chết với nội dung: "Quá bự anh em ơi, 3 ngày 7 con. Hôm nay là bự nhất 4,5kg...". Ngay sau khi hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã gửi công văn đề nghị Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) điều tra, xử lý một dân quân xã về hành vi giết hại nhiều mèo rừng là động vật hoang dã quý hiếm. ENV khẳng định, cá thể động vật hoang dã bị giết hại đăng trên facebook cá nhân của ông Cường là mèo rừng, một loài thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, quy định tại Nghị định 06/2019 của Chính phủ. TBT tạp chí Sông Hương gặp rắc rối vì bị nghi giết động vật hoang dã: Ngày 3/5/2020, ông Lê Vĩnh Thái, Tổng Biên tập tạp chí Sông Hương (thuộc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế), đã lên tiếng về thông tin nghi vấn ông đã giết hại động vật quý hiếm để ăn nhậu giữa rừng. Tuy nhiên ông Thái phủ nhận và cho biết đó chỉ là con dê. Mặc dù vậy, hành động của ông đã bị dư luận phản ứng gay gắt. Thanh niên giết mèo rừng nghi quý hiếm rồi đăng facebook khoe chiến tích: Cuối tháng 9/2019, hình ảnh nam thanh niên đăng tải lên mạng xã hội khoe bắt được con mèo rừng nghi là động vật quý hiếm sau đó giết hại và lột da đã khiến nhiều người bức xúc. Nam thanh niên chia sẻ trên facebook cá nhân: "Đã lột được bộ da hàng hiếm, có anh em nào thích không nhượng lại cho". Bên cạnh đó người đàn ông không quên check in địa điểm chụp hình tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử lý. Nhóm người giết Voọc ăn nhậu rồi khoe facebook lãnh án: Ngày 17/11/2018, Phan Trọng Sơn đi trong khu vực thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang thì phát hiện một cá thể Voọc đang bị mắc bẫy. Sơn đã gỡ bẫy và bắt con Voọc này đưa về bán cho Thái Kim Hồng với giá 1,1 triệu đồng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Hồng gọi Hợi và Quy đến để giết thịt con Voọc trên. Lúc này Hợi gọi thêm Quang đến nhà Sáng rồi cùng nhau giết thịt con vật hoang dã quý hiếm để làm mồi uống rượu. Trong quá trình giết Voọc, Hợi đã dùng điện thoại quay video rồi phát trực tiếp trên facebook. Ngay sau đó, Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Tháng 4/2019, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa ra tổng mức án 39 tháng tù giam cho 3 bị cáo Thái Kim Hồng, Phan Văn Hợi, Thái Đình Quy; 3 bị cáo còn lại là Phan Trọng Sơn, Thái Văn Sáng, Thái Vinh Quang mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nam thanh niên giết khỉ rừng dã man rồi đăng Facebook khoe chiến tích: Tháng 11/2018, trên mạng xã hội có đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tỏ ra phấn khích khi bắt được một con khỉ. Người này đã cùng một số người khác làm thịt chú khỉ này. Hình ảnh trên được lan truyền đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Sau đó, đại diện UBND xã Song Pe (Bắc Yên, Sơn La) xác nhận, nam thanh niên quay clip giết thịt khỉ rồi đăng lên facebook gây phẫn nộ là Đinh Văn Tăm, trú tại bản Ngậm (xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La). Ngày 16/11/2018, Công an huyện đã gọi Đinh Văn Tăm lên làm việc. Video: Truy tìm người giết khỉ ăn óc khoe facebook gây phẫn nộ (Nguồn VTC14)

