Nổ súng ở Thái Nguyên: Bắt nghi phạm sau 4 giờ gây án

Sáng 27/8, trao đổi với PV Kiến Thức, đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 4 giờ xảy ra vụ việc ngay trong đêm 26/8, đơn vị đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong trên địa bàn phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Danh tính đối tượng được xác định là Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Theo Đại tá Đang, Tú bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Đối tượng Nông Văn Tú mặc áo đen.

Theo đó, vụ nổ súng ở Thái Nguyên xảy ra vào khoảng 20h10 cùng ngày, Công an TP Thái Nguyên nhận được tin báo của Công an phường Túc Duyên về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại tổ 7.

Qua xác minh sơ bộ, cách đó ít phút, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988), trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên điều khiển xe máy Honda AirBlade màu đen mang BKS 20B1 - 683.41 chở theo chị Trần Thị Trang (SN 1987), trú tổ 19 phường Quán Triều, TP Thái Nguyên (là vợ đã ly hôn của anh Tùng).

Khi đến phố Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 7 phường Túc Duyên thì một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH tối màu không rõ BKS đi đến, sử dụng súng bắn 3-4 phát vào anh Tùng và chị Trang khiến hai người gục xuống tại chỗ. Đối tượng sau đó bỏ chạy.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Túc Duyên đã đưa anh Tùng, chị Trang đi cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc lên Công an TP Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Do bị thương nặng ở đầu, chị Trang đã tử vong, còn anh Tùng bị thương vùng ngực trái được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ nổ súng ở Thái Nguyên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh sát nổ súng bắt tội phạm truy nã