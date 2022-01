Chiếm giữ ô tô, đánh con nợ, chủ khách sạn ở Thái Bình bị bắt

Khuya ngày 11/1, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "cướp tài sản". Các quyết định, lệnh đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.



Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Đức Điệp là chủ khách sạn Điệp Quy 7 tầng ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.

Khách sạn Điệp Quy, nơi bị Công an TP Thái Bình khám xét.

Theo thông tin ban đầu, Điệp có hành vi chiếm giữ ô tô trái phép của một người nợ tiền mình và còn đánh con nợ để cướp tài sản.

Trước đó, chiều 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình huy động lực lượng tổ chức khám xét khẩn cấp tại khách sạn Điệp Quy ở lô 29 đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình. Việc khám xét được thực hiện từ khoảng 15h cho đến 19h30 ngày 11/1 mới kết thúc. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thái Bình gồm đội điều tra tổng hợp, đội hình sự cùng lực lượng cảnh sát cơ động, CSGT và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình có mặt tại khách sạn nói trên để tiến hành công việc khám xét.

Quá trình khám xét, cảnh sát đã niêm phong nhiều tài liệu liên quan, sau đó rời đi.

Đáng chú ý, quá trình lực lượng công an khám xét khách sạn 7 tầng đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân địa phương. Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động được huy động bảo vệ vòng ngoài, phân luồng giao thông khu vực quanh khách sạn. Một số người dân cho rằng, quy mô cuộc khám xét này khiến họ liên tưởng đến vụ việc khám xét nhà vợ chồng Đường “Nhuệ” tại số 366 đường Lê Quý Đôn (tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) vào năm 2020.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ…

