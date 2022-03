Cần Thơ mua kit test Việt Á hơn 39,2 tỷ đồng: Kết quả thanh tra thấy gì?

Từ tháng 12/2021, khi Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đến nay, 26 bị can đã bị khởi tố.

Học viện Quân Y: Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, hiện Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân vi phạm đang bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương mới đây bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật.

Tại Bộ Y tế và Bộ KH&CN: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm ông Nguyễn Minh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học & Công nghệ.

Tại CDC Hải Dương: Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố hai tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương bị khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại CDC Nghệ An: Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế Toán trưởng CDC Nghệ An bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại CDC Bình Dương: Các bị can Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương bị khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT và Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT.

Tại công ty Việt Á: Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị khởi tố về các tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ. Các bị can khác tại Công ty Việt Á bị khởi tố Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo,Thủ quỹ Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á...