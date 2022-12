Cái kết cho hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ của bạn trai

Sáng 13/12, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án bị cáo Lã Thị Anh (32 tuổi, còn gọi Lã Kỳ Anh) về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 17/9, VKSND TP HCM ban hành cáo trạng truy tố Lã Thị Anh (người được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ) về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù. Qua điều tra, Lã Kỳ Anh đã lợi dụng mối quan hệ với anh N.M.T. (SN 1987; ngụ quận 3) để chiếm đoạt đồng hồ Rolex Daytona trị giá gần 2 tỷ đồng.

Bị cáo Lã Kỳ Anh tại tòa.

Tại tòa, Kỳ Anh tỏ ra hối hận, cho biết xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với bạn trai thiếu gia nên nảy sinh ý định đánh tráo đồng hồ Rolex. Hành vi phạm tội của mình "chỉ là bộc phát, không nhằm mục đích chiếm đoạt" vì trước khi bị bắt cô đang sở hữu công ty riêng, kinh doanh quần áo nên thu nhập ổn định.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng sơ hở của bị hại để trộm cắp tài sản nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 12-13 năm tù. Kỳ Anh nói: "Trong hơn một năm bị tạm giam, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức hình phạt nhẹ để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời". Sau gần một tiếng xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt Kỳ Anh 7 năm tù - thấp hơn rất nhiều mức đề nghị của VKS, do ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, tài sản đã được thu hồi, nạn nhân xin bãi nại...

Đồng hồ Rolex thật (phải) và đồng hồ giả.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Lã Thị Anh quen anh N.M.T. Đến đầu tháng 8/2021, bị cáo thường đến và ngủ lại phòng của anh N.M.T ở phường Võ Thị Sáu (quận 3). Trong thời gian này, anh N.M.T cho Anh xem bộ sưu tập đồng hồ trong phòng ngủ, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD. Theo lời khai của Lã Thị Anh, khi biết giá trị của đồng hồ, Anh đã nảy sinh ý định lấy trộm. Lã Thị Anh chụp hình đồng hồ và gửi cho T.V.T (ngụ quận Phú Nhuận) nhờ mua đồng hồ nhái. Ngày 11/9/2021, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái bỏ vào túi xách và qua nhà anh N.M.T ngủ qua đêm.

Khoảng 1h ngày 12/9/2021, lúc anh N.M.T ngủ say, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái đánh tráo chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum. Sau đó, Lã Thị Anh mang chiếc đồng hồ đã lấy trộm đưa cho T.V.T xem và nhờ định giá giùm. T.V.T gửi hình đồng hồ và được Đ.T.H định giá khoảng 80.000 USD.

Trưa 13/9/2021, Anh nhờ T.V.T cầm chiếc đồng hồ trên với giá 1 tỷ đồng đến ngày 30/9/2021 sẽ chuộc lại. Anh còn nhờ T.V.T đem chiếc đồng hồ đi bảo dưỡng, đánh bóng. Khi T.V.T hỏi nguồn gốc, giấy tờ của chiếc đồng hồ, Anh nói giấy tờ ở Mỹ và sẽ đưa sau. T.V.T đồng ý và chuyển khoản cho Anh 970 triệu đồng, trừ 30 triệu đồng tiền bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi.

Ngày 15/9/2021, anh N.M.T phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo nên đến Công an P.Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo. Qua truy xét, ngày 21/9/2021, Công an Q.3 đã thu giữ đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh N.M.T. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá 1,99 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng theo cáo trạng, đối với P.H.P., Đ.T.H. và T.V.T., do không biết đồng hồ Lã Kỳ Anh đưa là tài sản phạm tội mà có nên CQĐT không xử lý.