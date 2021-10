Cô gái cuỗm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai là Hoa hậu

Ngày 13/10, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng CS hình sự (PC02) Công an TP HCM tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex. Đáng chú ý, danh tính của đối tượng gây ra vụ trộm cắp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lã Kỳ Anh tên thật là Lã Thị Anh, sinh năm 1990, quê ở Hà Nội. Cô hiện đang thường trú tại quận 7 (TP HCM). Trước đây, cô từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Nhiều người nhanh chóng nhận ra Lã Thị Anh là gương mặt quen thuộc khi từng đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ tại cuộc thi này cô lấy tên là Lã Kiều Anh (cuộc thi Ngọc Trinh chiến thắng vào năm 2011). Thời điểm đó, cô từng chia sẻ: "Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn". Trước đó, Lã Kỳ Anh cũng từng tham gia cuộc thi về diễn xuất. Cô tiết lộ bản thân có niềm đam mê dành cho điện ảnh và theo học tại khoa sản xuất phim ở New York (Mỹ). Người đẹp cũng từng mong muốn được góp mặt trong các dự án hành động vì từng học Taekwondo. Ngoài ra, Kỳ Anh còn từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng lúc sở hữu một công ty chuyên về bất động sản tại Việt Nam, một công ty chuyên về du học và là CEO của một chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ chuyên phục vụ các món ăn Việt tại Singapore. Liên quan vụ trộm cắp tại sản, theo cơ quan điều tra, 2 tháng trước, anh N.M.T. (ngụ quận 3, TP.HCM) và Lã Kỳ Anh quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, sau đó dần trở nên thân thiết. Khi qua nhà bạn trai, Kỳ Anh được nghe T. kể về bộ sưu tập đồng hồ của mình, trong đó có chiếc Rolex trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Cặp đôi yêu nhau được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn nên chấm dứt mối quan hệ. Lúc này, Kỳ Anh lên kế hoạch trộm chiếc đồng hồ Rolex của người tình. Kỳ Anh lén chụp ảnh và gửi hình cho bạn nhờ đặt mua chiếc đồng hồ giống như vậy với giá 13,5 triệu đồng. Đến ngày 11/9, Anh T. liên lạc, xin lỗi và rủ Kỳ Anh đến nhà chơi. Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, Kỳ Anh lén đánh tráo, sau đó tìm có gây sự rồi bỏ về. Tiếp đó, Kỳ Anh mang chiếc đồng hồ này đi cầm với giá 1 tỷ đồng và đem tiền đi trả nợ. Ngày 15/9, anh T. nghi ngờ chiếc đồng hồ bị đánh tráo nên trainsh báo lực lượng chức năng. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã bắt giữ Lã Kỳ Anh, thu hồi chiếc đồng hồ. Làm việc với cơ quan điều tra, Lã Kỳ Anh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, vì thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ. >>>> Xem thêm video: Bình Phước: Nhân viên nữ trộm 2.380 nhẫn vàng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 13/10, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng CS hình sự (PC02) Công an TP HCM tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex. Đáng chú ý, danh tính của đối tượng gây ra vụ trộm cắp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lã Kỳ Anh tên thật là Lã Thị Anh, sinh năm 1990, quê ở Hà Nội. Cô hiện đang thường trú tại quận 7 (TP HCM). Trước đây, cô từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Nhiều người nhanh chóng nhận ra Lã Thị Anh là gương mặt quen thuộc khi từng đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ tại cuộc thi này cô lấy tên là Lã Kiều Anh (cuộc thi Ngọc Trinh chiến thắng vào năm 2011). Thời điểm đó, cô từng chia sẻ: "Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn". Trước đó, Lã Kỳ Anh cũng từng tham gia cuộc thi về diễn xuất. Cô tiết lộ bản thân có niềm đam mê dành cho điện ảnh và theo học tại khoa sản xuất phim ở New York (Mỹ). Người đẹp cũng từng mong muốn được góp mặt trong các dự án hành động vì từng học Taekwondo. Ngoài ra, Kỳ Anh còn từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng lúc sở hữu một công ty chuyên về bất động sản tại Việt Nam, một công ty chuyên về du học và là CEO của một chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ chuyên phục vụ các món ăn Việt tại Singapore. Liên quan vụ trộm cắp tại sản, theo cơ quan điều tra, 2 tháng trước, anh N.M.T. (ngụ quận 3, TP.HCM) và Lã Kỳ Anh quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, sau đó dần trở nên thân thiết. Khi qua nhà bạn trai, Kỳ Anh được nghe T. kể về bộ sưu tập đồng hồ của mình, trong đó có chiếc Rolex trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Cặp đôi yêu nhau được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn nên chấm dứt mối quan hệ. Lúc này, Kỳ Anh lên kế hoạch trộm chiếc đồng hồ Rolex của người tình. Kỳ Anh lén chụp ảnh và gửi hình cho bạn nhờ đặt mua chiếc đồng hồ giống như vậy với giá 13,5 triệu đồng. Đến ngày 11/9, Anh T. liên lạc, xin lỗi và rủ Kỳ Anh đến nhà chơi. Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, Kỳ Anh lén đánh tráo, sau đó tìm có gây sự rồi bỏ về. Tiếp đó, Kỳ Anh mang chiếc đồng hồ này đi cầm với giá 1 tỷ đồng và đem tiền đi trả nợ. Ngày 15/9, anh T. nghi ngờ chiếc đồng hồ bị đánh tráo nên trainsh báo lực lượng chức năng. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã bắt giữ Lã Kỳ Anh, thu hồi chiếc đồng hồ. Làm việc với cơ quan điều tra, Lã Kỳ Anh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, vì thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ. >>>> Xem thêm video: Bình Phước: Nhân viên nữ trộm 2.380 nhẫn vàng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.