Kết luận điều tra vụ Hoa hậu trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ

Mới đây, Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lã Thị Anh (nghệ danh Lã Kỳ Anh, SN 1990; ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản". Theo kết luận điều tra, tháng 8/2021 thông qua mạng xã hội, Lã Kỳ Anh quen biết với anh Nguyễn Minh T. (SN 1997, ngụ quận 3). Đây là vụ án được dư luận chú ý khi bị can Lã Thị Anh (có nghệ danh Lã Kỳ Anh) chính là Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt) tại Mỹ. Theo kết luận điều tra, tháng 8/2021, Kỳ Anh quen biết anh T. qua mạng xã hội. Sau lần anh T. qua nhà Kỳ Anh tại chung cư Sunrise City (quận 7) gặp mặt, tặng quà thì anh này rủ người đẹp qua nhà mình ở quận 3 chơi. Khi đôi bên trò chuyện, Kỳ Anh nghe anh T. kể về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu được trưng bày trong phòng của anh. Đáng chú ý, anh Tuấnn giới thiệu một chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá khoảng 80.000-90.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). Đến lần thứ ba gặp gỡ, Kỳ Anh lén chụp ảnh chiếc đồng hồ Rolex này. Sau đó, người đẹp nhờ người mua một chiếc đồng hồ giả giống vậy với giá 13,5 triệu đồng. Ngày 11/9/2021, Kỳ Anh lại qua nhà anh T. chơi và ngủ lại. Đợi lúc anh T. ngủ say, người đẹp đã tráo chiếc đồng hồ giả và lấy chiếc đồng hồ thật cho vào giỏ. Đến trưa hôm sau, hai bên cãi nhau, Kỳ Anh bỏ về. Có đồng hồ thật, Kỳ Anh đem cầm được 1 tỷ đồng cho anh T.V.T nhưng chỉ mới nhận 970 triệu đồng. Anh T. giữ lại 30 triệu đồng để làm phí bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi. Được bạn trai giới thiệu đồng hồ Rolex, hoa hậu bèn đánh tráo hàng giả lấy hàng thật rồi đem đi cầm cố. Toàn bộ số tiền có được, Kỳ Anh chuyển khoản trả nợ do đầu tư tiền ảo thua lỗ. Ba ngày sau, anh T. kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo. Đáng chú ý, khi anh T. trình báo sự việc không hề nghĩ bạn gái Kỳ Anh là người đã đánh tráo đồng hồ mà chỉ nghi ngờ người giúp việc trong nhà. Vào cuộc sau khi nhận đơn trình báo, Công an xác định người giúp việc không liên quan đến vụ án nên đã chuyển hướng điều tra, tìm hiểu các mối quan hệ của bị hại. Khi phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ bị tráo, Công an lần theo manh mối và xác định được kẻ trộm chính là hoa hậu Lã Kỳ Anh. Chiếc đồng hồ Kỳ Anh trộm sau đó đã được thu hồi. Ngoài ra, Công an xác định anh T. không biết chiếc đồng hồ Kỳ Anh đem cầm là do phạm tội mà có nên không có dấu hiệu phạm tội. Tại cơ quan điều tra, anh T khai Kỳ Anh nói với mình đồng hồ Rolex là của một người bạn đang ở Mỹ. Vì vậy, anh T đã giúp Kỳ Anh cầm cố, mang đi đánh bóng và rao bán.

