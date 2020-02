Cái kết "bất ngờ" vụ người đàn ông đánh cô gái trong tháng máy

Ngày 27/2, Công an quận Tân Phú, TP HCM đang củng cố hồ sơ xử phạt với Trần Nghiệp Hải (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) về hành vi xâm hại sức khoẻ gây thương tích cho người khác theo nghi định 167 của Chính Phú.

Theo điều tra, Hải và bạn gái (26 tuổi) có quan hệ tình cảm nhưng chưa phải là vợ chồng cùng sinh sống ở chung cư Trung Đông Plaza, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú.

Tối 25/2, cả 2 đi vào thang máy chung cư thì phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Hình ảnh cắt từ clip mạng xã hội.

Sau đó, Hải đã nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt, nắm tóc đập đầu bạn gái mình vào thành thang máy trong khi nạn nhân không phản kháng gì. Hải còn đá cửa thang máy khiến thang máy bị hư, ngưng hoạt động, không di chuyển được. Anh ta sau đó gọi ban quản lý chung cư, bảo vệ đến mở.

Ban quản lý chung cư Trung Đông Plaza yêu cầu anh này bồi thường. Tuy nhiên, giữa 2 bên không thỏa thuận được mức bồi thường nên cùng đến Công an phường Hòa Thạnh để giải quyết.

Phía công an đã làm việc với Hải cùng bạn gái và có những khai báo như trên. Theo Công an quận Tân Phú, cô gái bị bạn trai đánh trong thang máy không có bất cứ yêu cầu điều tra, khởi tố hình sự với Hải nên công an chỉ có thể xem xét ra quyết định xử phạt hành chính theo nghi định 167 của Chính phủ.

Sự việc người đàn ông đánh cô gái trong thang máy đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

