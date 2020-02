Tại sao chưa thể xét xử "đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam" Phúc XO?

Ngày 26/2, TAND TP HCM cho biết, vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án vụ Trần Ngọc Phúc (37 tuổi, thường gọi là Phúc XO) và các đồng phạm, trong đó có Trần Ngọc Tài (34 tuổi, em ruột của Phúc XO). TAND TP HCM yêu cầu điều tra, làm rõ số ma túy thu giữ tại bàn trong phòng karaoke là của ai; làm rõ việc xử phạt hành chính đối với Tài về một số khẩu súng thể thao thu giữ được; đồng thời làm rõ lý lịch bị can. Phúc XO và đồng phạm bị VKSND TP HCM truy tố về các tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, rạng sáng ngày 10/4 lực lượng thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM đã bất ngờ đột kích vào tụ điểm ăn chơi của Phúc XO. Lực lượng chức năng bắt quả tang tại 5 phòng có dấu hiệu bay lắc, sử dụng ma tuý. 80 người, trong đó có 30 nhân viên của quán bị đưa về trụ sở để làm rõ. Đáng nói, khi khám xét tủ đồ cá nhân của 2 nữ nhân viên là Trần Thị Q. (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và Trần Thị Mộng Đ. (26 tuổi, quê Cần Thơ), Công an có tìm thấy thuốc lắc. Ngay sau khi đột kích vào karaoke XO Pharaon, Công an đã tạm giữ Phúc XO và em trai Trần Ngọc Tài. Qua khám xét nhà của anh em Phúc tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cơ quan điều tra thu giữ tại phòng riêng của Tài 20 viên ma tuý tổng hợp, 10 gói ni-lon chứa ma tuý và 1 số hung khí, vũ khí như: dao, kiếm tự chế, đạn, bình xịt hơi cay. Số vũ khí nói trên, Tài khai là tìm mua của những người không rõ lai lịch trên mạng Internet và chưa từng sử dụng đến. Trước đó, Tài từng bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao. Tại quán karaoke XO, Phúc XO thiết kế 6 tầng lầu với 15 phòng sang trọng, hệ thống âm thanh, ánh sáng đắt tiền để phục vụ khách và cho thuê với giá 150 - 500 ngàn đồng/h, hoạt động từ 8h sáng đến 0h hôm sau. Theo lời khai của những nhân viên làm việc tại đây, Phúc XO có căn dặn quản lý, nhân viên tạo điều kiện cho khách bay lắc để kéo khách. Trong các cuộc họp nội bộ, Phúc XO chủ trương không cho nhân viên bán ma tuý nhưng khách có nhu cầu thì sẽ giới thiệu nguồn bán, đồng thời phải cung cấp các dụng cụ sử dụng ma tuý cho khách. Theo đó, nếu phòng nào bay lắc thì nhân viên của Phúc sẽ phụ thu thêm 200 - 800 ngàn đồng/h. Việc phụ thu này, quán không niêm yết giá công khai. Nhân viên ghi chép việc này bằng quy ước ký hiệu riêng. Đồng thời trong quán còn có đội ngũ nhân viên DJ sẵn sàng phục vụ khách bay lắc. Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, nhiều đối tượng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà xử phạt hành chính hoặc đưa đi cai nghiện. Một số đối tượng là nhân viên quán chưa xác định được lai lịch, công an đang truy tìm xác minh, làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý sau... Xem thêm video: Phúc XO là ai?. Nguồn: VTC NOW.

Ngày 26/2, TAND TP HCM cho biết, vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án vụ Trần Ngọc Phúc (37 tuổi, thường gọi là Phúc XO) và các đồng phạm, trong đó có Trần Ngọc Tài (34 tuổi, em ruột của Phúc XO). TAND TP HCM yêu cầu điều tra, làm rõ số ma túy thu giữ tại bàn trong phòng karaoke là của ai; làm rõ việc xử phạt hành chính đối với Tài về một số khẩu súng thể thao thu giữ được; đồng thời làm rõ lý lịch bị can. Phúc XO và đồng phạm bị VKSND TP HCM truy tố về các tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, rạng sáng ngày 10/4 lực lượng thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM đã bất ngờ đột kích vào tụ điểm ăn chơi của Phúc XO. Lực lượng chức năng bắt quả tang tại 5 phòng có dấu hiệu bay lắc, sử dụng ma tuý. 80 người, trong đó có 30 nhân viên của quán bị đưa về trụ sở để làm rõ. Đáng nói, khi khám xét tủ đồ cá nhân của 2 nữ nhân viên là Trần Thị Q. (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và Trần Thị Mộng Đ. (26 tuổi, quê Cần Thơ), Công an có tìm thấy thuốc lắc. Ngay sau khi đột kích vào karaoke XO Pharaon, Công an đã tạm giữ Phúc XO và em trai Trần Ngọc Tài. Qua khám xét nhà của anh em Phúc tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cơ quan điều tra thu giữ tại phòng riêng của Tài 20 viên ma tuý tổng hợp, 10 gói ni-lon chứa ma tuý và 1 số hung khí, vũ khí như: dao, kiếm tự chế, đạn, bình xịt hơi cay. Số vũ khí nói trên, Tài khai là tìm mua của những người không rõ lai lịch trên mạng Internet và chưa từng sử dụng đến. Trước đó, Tài từng bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao. Tại quán karaoke XO, Phúc XO thiết kế 6 tầng lầu với 15 phòng sang trọng, hệ thống âm thanh, ánh sáng đắt tiền để phục vụ khách và cho thuê với giá 150 - 500 ngàn đồng/h, hoạt động từ 8h sáng đến 0h hôm sau. Theo lời khai của những nhân viên làm việc tại đây, Phúc XO có căn dặn quản lý, nhân viên tạo điều kiện cho khách bay lắc để kéo khách. Trong các cuộc họp nội bộ, Phúc XO chủ trương không cho nhân viên bán ma tuý nhưng khách có nhu cầu thì sẽ giới thiệu nguồn bán, đồng thời phải cung cấp các dụng cụ sử dụng ma tuý cho khách. Theo đó, nếu phòng nào bay lắc thì nhân viên của Phúc sẽ phụ thu thêm 200 - 800 ngàn đồng/h. Việc phụ thu này, quán không niêm yết giá công khai. Nhân viên ghi chép việc này bằng quy ước ký hiệu riêng. Đồng thời trong quán còn có đội ngũ nhân viên DJ sẵn sàng phục vụ khách bay lắc. Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, nhiều đối tượng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà xử phạt hành chính hoặc đưa đi cai nghiện. Một số đối tượng là nhân viên quán chưa xác định được lai lịch, công an đang truy tìm xác minh, làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý sau... Xem thêm video: Phúc XO là ai?. Nguồn: VTC NOW.