Loạt Giám đốc công ty Bất động sản “xộ khám” vì bán dự án “ma“

Tổng giám đốc công ty Bình Dương Cityland bị bắt: Ngày 26/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng, 26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bình Dương Cityland (áo trắng ngoài cùng bên trái) và Hoàng Anh Vui, 26 tuổi, Phó giám đốc phụ trách pháp lý Công ty Bình Dương Cityland (áo xanh đứng giữa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Zing) Trước đó, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc Công ty Bình Dương Cityland lừa bán dự án "ma" mang tên Khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bàu Bàng. (Ảnh: Zing) Qua khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Giám đốc Công ty Hưng Phú bị bắt giữ do bán dự án "ma": Ngày 23/2, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hội - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú, trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Thanhnien) Theo đó, ông Hội đã vẽ ra nhiều dự án "ma" tại huyện Long Điền, Đất Đỏ và TP Bà Rịa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. (Ảnh: Phapluatplus) Cụ thể, năm 2019, công ty Hưng Phú đưa vào hoạt động và lập nên 9 dự án “ma” để phân lô bán nền. Các lô đất trên chỉ được phân lô trên giấy mà không triển khai các hoạt động như đào đường, san lấp mặt bằng. (Ảnh: ThanhNien) Khi ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng trả tiền theo nhiều đợt và được công ty hẹn 6 tháng có sổ đỏ. Tuy nhiên, đến nay không có khách hàng nào được Công ty Hưng Phú giao sổ đỏ. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối với đối tượng Hội. (Ảnh: Xaluan) Bắt Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh: Ngày 18/9/2019, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: BCA) Ông Lĩnh được biết là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Ông Luyện cũng bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Trong ảnh: ông Nguyễn Thái Luyện anh trai Nguyễn Thái Lĩnh. Nguồn: Vietnamnet) Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC03) điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. (Ảnh: Nhadautu) Căn cứ kết quả điều tra cho thấy, ông Lĩnh và đồng phạm lập ra Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Giám đốc Hoàng Kim Land bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Này 21/11/2019, cơ quan cảnh sát diều tra Công an TP HCM đã khởi tố và bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hạnh cùng với bà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land bị người dân tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng bằng việc lập ra các dự án đất nền không có thật trên địa bàn TP HCM. (Ảnh: Infonet) Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tại các khu đất trong đơn tố cáo, bà Hiền đã đứng ra thoả thuận mua đất từ người dân và lấy giấy uỷ quyền để cùng với bà Hạnh vẽ ra các dự án đất nền, rao bán và nhận tiền cọc của người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Zing) Tuy nhiên, trên thực tế, các khu đất Công ty Hoàng Kim Land vẽ “dự án ma” chưa thuộc chủ quyền của công ty này và vẫn là đất nông nghiệp, đất quy hoạch trong diện quy hoạch. Hiện, công an TP HCM vẫn đang mở rộng điều tra dự án. (Ảnh: Báo Đầu tư Bất động sản) Bắt nữ giám đốc công ty Angel Lina vẽ 9 dự án "ma": Ngày 2/11/2019, bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ đất vàng Hoàng Gia đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 285 tỷ đồng của nhiều người bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật tại TP HCM của Công ty Angel Lina. (Ảnh: Nhadautu) Năm 2017, bà Nhung và những người liên quan đã tìm những khu đất có diện tích lớn nằm trong phạm vi quy hoạch tại TP.HCM mà không quan tâm mục đích sử dụng đất là đất ở, đất nông nghiệp hay đất trồng cây lâu năm... để lập dự án ảo và rao bán cho nhiều người với hình thức góp vốn với chủ đất, cam kết giao đất trong vòng 3-6 tháng. Nhưng bà không thực hiện và bà tránh khách hành nhằm chiếm đoạt. (Ảnh: Nhadautu) Giám đốc của Hưng Thịnh Phát bị tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản: Ngày 19/12/2019, cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Kha - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Baodatviet) Theo đó, ông Kha bị tố cáo có hành vi lừa dối trong hợp đồng đặt cọc đất, nhận tiền cọc của khách hàng, lợi dụng lòng tin của người khác nhờ đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: BVPL) Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán nhiều dự án ảo như: City 1, 2; Hàm Liêm 1, 2; Ma Lâm Diamond Town; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết… các dự án được quảng cáo có vị trí đẹp, sát UBND huyện, công an huyện và công ty này đã nhận tiền cọc gần 200 lô đất. Tuy nhiên, khách hàng của công ty này cho biết đã đóng số tiền từ 400 triệu đồng đến hàng tỷ đồng gần 1 năm nhưng vẫn chưa được giao đất và công ty này cũng không trả lãi như đã cam kết. (Ảnh: Zing) Cưỡng chế dự án "ma" của Công ty Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nguồn: THVL2)

