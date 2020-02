Chân dung cô gái bay từ Hàn Quốc về rồi lên mạng khoe "mẹo" trốn cách ly

Tối 25/2, một tài khoản có tên Harry Nguyen livestream “khoe” cách trốn bị cách ly khi từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Trong đoạn livestream, cô gái mặc chiếc váy màu vàng, trang điểm đậm khẳng định những người bị cách ly là "không thông minh". Cô gái này nói: "Những người không thông mình là những người bị cách ly, những người thông minh như em có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách nói như thế nào". Việc Harry Nguyen bay từ Hàn Quốc về rồi lên mạng khoe cách trốn cách ly khiến dư luận bức xúc. Harry Nguyen. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi xem clip và cho rằng cô gái này có thể là mối đe dọa lây nhiễm virus corona cho người khác. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 25/2 trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh livestream của một cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daege (thành phố tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh. Chiều 26/2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, cô gái tên là N.T.T., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TP HCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Sau đó cô livetream phổ biến "bí quyết" này trên Facebook. "Những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não" - cô nói. Khi về đến Dĩ An, cô vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó cô đã được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của cô, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân) để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới. Với số liệu được công bố chiều 26/2, tổng số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại Hàn Quốc lên đến 284 trường hợp, theo Yonhap. Gần như mọi tỉnh và thành phố lớn ở nước này đều đã ghi nhận bệnh nhân dương tính với chủng virus corona mới. Hàn Quốc giờ trở thành ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch đề nghị tất cả các trường hợp người Việt Nam từ Hàn Quốc về nước sẽ tiến hành cách ly y tế. Xem thêm video: Bệnh nhân khỏi bệnh nCoV có thể tái nhiễm không?. Nguồn: VTC Now.

