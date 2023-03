Ca sĩ Vy Oanh làm việc với công an: MXH đang lan truyền tin thất thiệt

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hình ảnh bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đến làm việc với Cơ quan CSĐT (PC02), Công an TPHCM để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.



Luật sư của ca sĩ Vy Oanh cho biết, việc bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh lên làm việc với cơ quan công an là hết sức bình thường. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội ngày 28/3 là tin thất thiệt.

“Hình ảnh này là luật sư đi cùng Vy Oanh lên làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án bà Hằng mà Vy Oanh là người bị hại. Hình ảnh này từ năm ngoái. Hiện buổi làm việc của ca sĩ Vy Oanh với cơ quan công an vẫn chưa diễn ra”, vị luật sư cho biết.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (PC02), Công an TPHCM đã gửi giấy mời triệu tập đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.

Đây là động thái sau khi cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác nữ ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và bà Phương Hằng.

Theo nội dung giấy triệu tập, sáng ngày 24/3, nữ ca sĩ Vy Oanh sẽ có buổi làm việc tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Vy Oanh không đến theo như giấy triệu tập mà gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh cho biết, bản thân bà là nạn nhân của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Cụ thể, trong các buổi livestream ngày 16/5/2021, 25/5/2021, 30/6/2021, 5/7/2021, 3/10/2021, 9/10/2021, 3/11/2021, 7/11/2021, 8/11/2021, bà Hằng đã có những phát ngôn về bí mật đời tư cá nhân, những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, cá nhân nữ ca sĩ. Quá trình điều tra, bà Hằng đã thừa nhận những nội dung phát ngôn của bà đối với nữ ca sĩ Vy Oanh. Những nội dung này được thể hiện đầy đủ và rất rõ trong hồ sơ vụ án.

Vy Oanh cho rằng, bà Hằng chưa từng có đơn tố giác nữ ca sĩ về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn của ông Tuấn đã nêu. Mặc dù bị tạm giam, nhưng chưa có quyết định của tòa án tuyên bố bà Hằng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, do đó, bà Hằng có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Từ đó, nữ ca sĩ cho rằng, ông Tuấn không có quyền “tố giác” thay bà Hằng.

“Theo nội dung đơn tố giác, ông Tuấn tố giác tôi có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Hằng. Ông Tuấn cho rằng tôi đã xúc phạm đến uy tín, danh dự của bà Hằng mà danh dự, uy tín là những yếu tố thuộc về nhân thân cá nhân, nên nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm thì chỉ bà Hằng mới có quyền làm đơn tố giác. Do đó việc PC02 thụ lý, giải quyết theo đơn tố giác của ông Tuấn là không đúng quy định”, nữ ca sĩ nêu trong đơn.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng ngoài việc tố giác bà thì ông Tuấn còn tố giác nhiều người. Do vậy, để tránh việc lợi dụng quyền tố giác, trình báo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, Vy Oanh đề nghị ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về việc tố giác, nếu thông tin sai sự thật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà Oanh cũng cho rằng, việc tách riêng việc ông Tuấn tố giác bà để điều tra riêng, xử lý độc lập rồi gửi giấy triệu tập thay vì giấy mời là chưa hợp lý.

Trong đơn, Vy Oanh cũng cho biết, trong thời gian chưa bị bắt tạm giam, bà Hằng đã gây ra những tổn thương vô cùng to lớn, sâu sắc, không chỉ với riêng cá nhân Vy Oanh mà còn gây tổn thương cho chồng và các con.

“Thời điểm bà Hằng thực hiện hành vi xúc phạm và có những phát ngôn về bí mật đời tư cá nhân, khi đó tôi đang là một thai phụ. Giai đoạn này lẽ ra phải được chăm sóc đầy đủ về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhưng tôi phải chịu nhiều đau khổ nhất cuộc đời. Sự nghiệp của tôi gần như đóng băng, những khoản thiệt hại về thu nhập bị mất khi phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu, nhãn hàng lớn. Những thiệt hại không thể kể hết, việc mất uy tín là mất đi tất cả”, nữ ca sĩ viết trong đơn.

Ngoài ra theo nữ ca sĩ, “những phát ngôn của bà Hằng làm dấy lên sự nghi ngờ về đạo đức, phẩm hạnh, khiến cho không khí gia đình có sự nặng nề bao trùm. Gia đình, chồng con và người thân bị cuốn vào “cuộc chiến bất đắc dĩ”…Tôi bị trầm cảm, phải đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Nếu không có sự hỗ trợ, thấu hiểu của chồng và những người thân trong gia đình, nếu không vì đứa con trong bụng, tôi không biết mình có thể vượt qua giai đoạn bão tố đó để tiếp tục cuộc sống đến giờ hay không”, Vy Oanh nêu.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định: “Tôi không có bất kỳ lời nói, hành vi nào trong đời sống thường ngày hay trên mạng xã hội mà xâm phạm, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hằng như nội dung đơn tố giác của ông Tuấn nêu”.

Vy Oanh nêu trong đơn, từ bị hại trong cùng vụ án đang được PC01 giải quyết, bỗng dưng có nguy cơ trở thành bị cáo trong vụ việc do PC02 thụ lý phụ trách. Do đó, nữ ca sĩ mong các cơ quan chức năng theo dõi sát sao, có chỉ đạo kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Ca sĩ Vy Oanh từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân khi công khai nói trên livestream một số vụ việc khiếm nhã.

Sau khi tiếp nhận đơn của Vy Oanh và các cá nhân khác, Công an TP HCM vào cuộc điều tra. Tháng 3/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TPHCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi - trợ lý bà Hằng, Lê Thị Thu Hà - nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân - Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân - giảng viên Đại học Luật TPHCM.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng tố giác hơn 30 cá nhân trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ…. về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và bà Phương Hằng.

Ngày 25/2, Công an TP HCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

