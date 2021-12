Tòa chuyển hồ sơ vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Phương Hằng

Mới đây, TAND quận 1 TP HCM vừa ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam) sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Quyết định, căn cứ vào kết quả xác minh của Công an phường Bến Nghé quận 1 và Công an phường Võ Thị Sáu quận 3, bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Nghé quận 1 nhưng thực tế bà Hằng đang cư trú tại phường Võ Thị Sáu, quận 3. Do đó, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng.

Trước đó, TAND quận 1 nhận đơn khởi kiện của ca sĩ Vy Oanh gửi đến, có nội dung yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, bồi thường tổn thất. Trong đơn kiện, ca sĩ Vy Oanh cho rằng trong nhiều lần phát trực tuyến (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng có lời lẽ thóa mạ, làm nhục mình. Đơn cử, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ trích nữ ca sĩ "giật chồng", "đẻ thuê"…

Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh còn khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài (Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012) ra TAND quận 1. Theo nữ ca sĩ, hoa hậu Thu Hoài đưa lên mạng xã hội nhiều thông tin bịa đặt, vu khống liên quan đến mình. Liên quan đến ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh với bà chủ Khu du lịch Đại Nam , phía nữ ca sĩ đã gửi đơn đến Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng.

>>> Xem thêm video: Ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng và 1 hoa hậu