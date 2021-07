Tin nóng 1/7: Bẩy học viên cơ sở cai nghiện tra tấn bạn đến chết

Bẩy học viên cơ sở cai nghiện tra tấn bạn đến chết: Thấy học viên Nguyễn Tiên Phong thường xuyên la hét, gây ồn trong quá trình điều trị cai nghiện, Nguyễn Quốc Phi (tổ trưởng phòng 13) thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và 6 học viên cùng phòng đã liên tục tra tấn anh Phong dẫn đến tử vong. Ngày 1/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam 7 học viên này để điều tra. 1 thanh niên bị đâm tử vong do giật chìa khóa trong lúc say: Trong lúc say rượu, V.M.T.T (21 tuổi, quê Đồng Nai) đã giật chìa khóa xe máy của Nguyễn Trường Phát (21 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phát dùng bóng đèn tuýp tần công vùng cổ đối thủ khiến nạn nhân trọng thương, không qua khỏi. Ngày 1/7, Công an quận 12 cho biết đang điều tra vụ án mạng. Mâu thuẫn khi đỗ xe, tông trọng thương chủ nhà: Mâu thuẫn sau khi đỗ xe trước cửa nhà bà N. tại phố Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu, quận Đống Đa Thanh) Nguyễn Ngọc Thanh (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lái xe hất văng người phụ nữ xuống đường. Sự việc khiến bà N. bị thương tật 63%. Ngày 1/7, Liên bị Công an quận Đống Đa khởi tố để điều tra. Sát hại người đàn ông bên vệ đường với nhiều nhát dao: Do mâu thuẫn cá nhân nên Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982; ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) đã dùng dao đâm chết ông Hồ Văn Đẹp (SN 1965, ngụ huyện Chợ Mới) trên đường đất. Ngày 1/7, Nhàn bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra. Đang khiêng thép, một công nhân bị điện giật tử vong: Khoảng 8h ngày 1/7, anh Hoàng Hữu H. (SN 1980, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang thi công cầu Am (thuộc xóm Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) thì không may bị điện giật tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. vừa cắt thép xong và đang khiêng thép với một công nhân khác thì bị điện giật. Bé sơ sinh bị bỏ lại trước cửa nhà dân lúc nửa đêm: Đêm 30/6, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1975, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phát hiện trước cổng nhà mình có một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg. Anh Quang đã trình báo Công an và bàn giao cháu bé cho Bệnh xá Công ty 715 để chăm sóc. UBND xã Ia O sau đó thông báo ai là bố, mẹ, người thân của bé trên thì đến ngay trạm xá Công ty 715 để nhận lại cháu. Bắt đầu tìm kiếm tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3: Ngày 1/7, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), lực lượng tìm kiếm bắt đầu giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm 11 thi thể công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Được biết, bãi bồi tìm kiếm có diện tích khoảng 3.500m2. Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1,3 tỷ đồng: Ngày 1/7, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 5 người (có độ tuổi từ 23-36 tuổi) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 200 triệu đồng/trận. Cho đến khi bị bắt, nhóm đã thu lời tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ bốc cháy: Trưa 1/7, chiếc xe tải đang lưu thông trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy giữ dội. Tuy tài xế đã kịp thời phát hiện, cố gắng chữa cháy nhưng ngọn lửa càng bùng phát mạnh hơn. Nhận được tin báo, Đội PCCC của Khu công nghiệp VSIP đã tới hiện trường hỗ trợ dập lửa. Vụ cháy đã khiến chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. >>> Xem thêm video: Thượng úy công an bị đánh tử vong. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

