Khởi tố vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan cán bộ Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" để điều tra làm rõ hành vi của 3 đối tượng, trong đó có cán bộ Phòng Thư ký biên tập, UBND TP Hà Nội và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ngày 16/7, một nguồn tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ((A09) vừa khởi tố vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến cán bộ Phòng Thư ký biên tập và lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.



Hiện, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện điều tra vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

Cơ quan công an khám nhà 1 trong 3 đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội); Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Liên quan vụ án trên, đến nay, Bộ Công an chưa thông tin cụ thể về hành vi, mục đích chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của những đối tượng trên.

Theo điều 337, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước nêu rõ: Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 0 năm đến 7 năm. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Về dấu hiệu pháp lý của tội danh trên, có thể thấy rằng, tội phạm này đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính, bí mật nhà nước trong các lĩnh vực. Phân tích về mặt khách quan, người phạm tội có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thể hiện thông qua việc sử dụng thủ đoạn để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt, dùng vũ lực hoặc đe dọa người có thẩm quyền hoặc các thủ đoạn gian dối khác để có được tài liệu bí mật đó. Tội phạm hoàn thành khi tài liệu bí mật nhà nước thoát khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm giữ, quản lý nó. Về mặt chủ quan, tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan cán bộ UBND TP Hà Nội .

