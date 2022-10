Bộ Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo của đa cấp Skyway

Theo tài liệu của Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, Skyway được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư) thông qua hình thức mua các gói cổ phần.

Tại Việt Nam, Skyway có hoạt động ở một số địa phương như TP Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đối tượng đứng đầu là Nguyễn Thu Mát (39 tuổi, trú huyện Lục Yên, Yên Bái).

Nhiều quốc gia cảnh báo về hoạt động huy động vốn trái pháp luật của Skyway.

Bộ Công an cho biết, Skyway chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam từ việc giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống, càng giới thiệu được nhiều thành viên sẽ càng nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp Skyway, đồng thời, một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro, không an toàn.

Ví dụ như trang https://12r.vn; https://beatdautu.com; https://vaytaichinh.vn... liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp củ a Skyway. Cục An ninh kinh tế cho rằng thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn, thực hiện các dự án của mình. Mọi người đều có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư, gói đầu tư thấp nhất là 15 USD, còn gói cao nhất là 150.000 USD.

Khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu. Họ được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới. Skyway dựa vào số tiền của nhà đầu tư để phân 7 cấp bậc khác nhau. Người có mức đầu tư dưới 100 USD ở cấp 1, còn mức Sky Expert (cấp 7) dành cho người có mức đầu tư trên 20.000 USD.

Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn nhận hoa hồng, ngoài giới thiệu thêm người tham gia, còn phải đảm bảo các điều kiện do Skyway quy định. Bộ Công an xác định đến nay, những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi. Còn cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn thư tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động của Công ty Skyway. Điều này khiến việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn do Công ty Skyway có trụ sở đặt tại nước ngoài, các giao dịch chủ yếu giữa cá nhân với nhau hoặc thông qua trang web của nước ngoài.