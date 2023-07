Bị khởi tố vì bắt rùa đầu to mang bán với giá 3 triệu đồng

Ngày 4/7, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997, trú tại tổ 3, khu 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép cá thể rùa đầu to thuộc danh mục cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ nhằm mục đích bán kiếm lời.



Ngày 28/6, tại tổ 52G, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Thủy đang rao bán 1 cá thể rùa đầu to, thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủy bị phát hiện bắt giữ khi đang bán cá thể rùa đầu to.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Thủy khai nhận đã bắt được con rùa đầu to này trong lúc tắm suối tại khu vực thôn Cài, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long.

Dù đã tìm hiểu qua mạng internet được biết đây là cá thể rùa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhưng vì lợi ích kinh tế, đối tượng vẫn bất chấp đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân Facebook để rao bán kiếm lời.

Sau khi có khách hàng hỏi đặt mua với giá 3 triệu đồng, Thủy giao cá thể rùa cho khách tại địa điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã vi phạm khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự hiện hành, theo đó Thủy có thể đối mặt với hình phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) là loài được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức. Các hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị phạt tù rất nặng.

Do đó Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân nếu bắt gặp loài vật này cũng như các loài vật quý hiếm khác phải giao nộp ngay cho lực lượng chức năng có thẩm quyền, không được tự ý mua bán dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự.

