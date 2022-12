75 cá thể rùa đầu to bị vận chuyển trái phép: Loài cực hiếm!

Vào ngày 13/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Trường Thi về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1 thùng hàng. Bên trong thùng chứa 75 cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) có tổng trọng lượng gần 50 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Trường Thi khai nhận số cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) trên được mua lại từ các đối tượng từ Lào. Khi đang vận chuyển đi các huyện miền núi phía Bắc để bán kiếm lời, đối tượng Thi bị Công an bắt quả tang. Rùa đầu to có tên khoa học là Plastysternon megacephalum. Loài rùa này là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Theo đó, mọi hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính tùy theo số lượng cá thể, bộ phận không thể tách rời sự sống, giá trị sản phẩm hoặc trường hợp tái phạm.Loài rùa đầu to phân bố ở nhiều nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Tại nước ta, các tỉnh như: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Kontum, Gia Lai... ghi nhận sự xuất hiện của rùa đầu to. Rùa đầu to có đặc điểm nổi bật, dễ nhận biết là phần đầu có kích thước rất lớn. Rùa đầu to sống ở các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm. Chúng có thói quen đi kiếm ăn vào buổi tối. Loài rùa đầu to sinh sản vào mùa Hè. Chúng biết trèo cây, trèo đồi khá tốt. Thức ăn yêu thích của rùa đầu to là động vật không xương sống, các loài thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ. Mời độc giả xem video: Phát hiện 127 cá thể rùa được nuôi nhốt trong một hộ dân. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Vào ngày 13/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Trường Thi về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1 thùng hàng. Bên trong thùng chứa 75 cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) có tổng trọng lượng gần 50 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Trường Thi khai nhận số cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) trên được mua lại từ các đối tượng từ Lào. Khi đang vận chuyển đi các huyện miền núi phía Bắc để bán kiếm lời, đối tượng Thi bị Công an bắt quả tang. Rùa đầu to có tên khoa học là Plastysternon megacephalum. Loài rùa này là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Theo đó, mọi hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính tùy theo số lượng cá thể, bộ phận không thể tách rời sự sống, giá trị sản phẩm hoặc trường hợp tái phạm. Loài rùa đầu to phân bố ở nhiều nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Tại nước ta, các tỉnh như: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Kontum, Gia Lai... ghi nhận sự xuất hiện của rùa đầu to. Rùa đầu to có đặc điểm nổi bật, dễ nhận biết là phần đầu có kích thước rất lớn. Rùa đầu to sống ở các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm. Chúng có thói quen đi kiếm ăn vào buổi tối. Loài rùa đầu to sinh sản vào mùa Hè. Chúng biết trèo cây, trèo đồi khá tốt. Thức ăn yêu thích của rùa đầu to là động vật không xương sống, các loài thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ. Mời độc giả xem video: Phát hiện 127 cá thể rùa được nuôi nhốt trong một hộ dân. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.