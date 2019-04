Phản ánh tới Kiến Thức, bà Hoàng Thị Hoa (Lạng Sơn) cho biết, doa em trai có biểu hiện trầm cảm sau khi vợ qua đời nên gia đình đã đưa xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội). Sau khi thăm khám, gia đình làm thủ tục cho ông Thiện nhập viện vào ngày 4/4. Thời điểm nhập viện, ngoài biểu hiện trầm cảm thì sức khỏe ông Thiện vẫn bình thường, không có biểu hiện bệnh lý nào khác.

Đến sáng 5/4, gia đình nhận được thông báo từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 về việc ông Thiện đã chết, nguyên nhân do thắt cổ tự tử. Gia đình hết sức bàng hoàng không thể tin được rằng bệnh nhân tử vong sau 1 ngày nhập BV Tâm thần Trung ương 1.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Ngày 5/4, gia đình đến bệnh viện theo thông báo của bác sĩ. Tại đây, dựa vào những biểu hiện và dấu hiệu bất thường trên tử thi, gia đình yêu cầu thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ.

Bà Hoa cho biết: "Bệnh nhân mới nhập viện chưa đầy 1 ngày đã chết, thế nhưng bệnh viện lại tỏ ra hết sức vô trách nhiệm khi thông báo nguyên nhân ráo hoảnh là thắt cổ tự tử bằng miệng và yêu cầu gia đình nhanh chóng làm thủ tục nhận thi thể người thân về. Thậm chí, bệnh viện còn không có chút trách nhiệm hay hỗ trợ gì cho gia đình cũng như làm rõ nguyên nhân. Gia đình nghi ngờ nguyên nhân cái chết là do sai sót trong quá trình điều trị.

Kể cả bệnh nhân có tự tử thì cũng là tự tử trong bệnh viện, chứng tỏ bệnh viện tắc trách và phải chịu trách nhiệm, không thể thoái thác, phủi tay như vậy được."

Cũng theo bà Hoa, tại buổi làm việc: “Phía Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã thoái thác trách nhiệm, cho rằng nguyên nhân do tập thể và rủi ro trong quá trình điều trị.

Sau khi gia đình không đồng ý với những giải thích và thái độ vô trách nhiệm của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nên đã mời công an vào cuộc. Lúc này bệnh viện mới 'xuống nước' đàm phán với gia đình sẽ hỗ trợ 30 triệu, cùng xe chở thi thể về nhà và 1 cỗ quan tài. Càng bức xúc hơn với thái độ lấp liếm của bệnh viện, gia đình mời công an và yêu cầu giám định pháp y. Lúc này, người của bệnh viện lại ngỏ ý nâng mức hỗ trợ lên 40 triệu đồng.

Gia đình chúng tôi không cần tiền mà cần làm rõ ràng sự việc, nhất là trước thái độ lấp liếm, thoái thác trách nhiệm của bệnh viện."

Bà Hoa cho biết thêm: "Khi pháp y công an đến làm việc, một lúc sau có một cán bộ công an ra đưa cho gia đình phong bì 1 triệu nói là tiền phúng viếng, gia đình không nhận và nói rõ mong muốn là chỉ cần làm rõ sự việc. Sau đó, thái độ cán bộ rất lạ. Gia đình đang lo mời công an vào khám nghiệm còn mất thêm tiền, nhưng lại thấy cán bộ ra đưa tiền cho gia đình nên thực sự khó hiểu và bất ngờ."

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 - Nguyễn Hữu Chiến xác nhận: "Bệnh nhân Hoàng Văn Thiện, quê Lạng Sơn có nhập viện Tâm thần TW1 vào hôm qua (4/4) và đã chết, nguyên nhân do treo cổ tự tử. Tôi có được khoa thông báo lại như vậy."

Trả lời về việc gia đình bệnh nhân cho rằng nguyên nhân cái chết không phải do thắt cổ tự tử, trên thi thể có nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Chiến nói: "Gia đình bệnh nhân cũng đã mời luật sư vào làm việc, nguyên nhân thì phải đợi kết luận mới biết được. Tôi đã về nhà, nghe Khoa báo cáo lại như vậy nên cũng chưa biết gì thêm."

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho rằng bệnh viện làm sai các quy trình, việc bệnh nhân tử vong nhưng bệnh viện không có hội đồng giám định để kết luận nguyên nhân.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc công ty Luật Đại Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường cần phải làm rõ. Trong sáng (5/4) khi gia đình đến bệnh viện theo thông báo để nhận thi thể chúng tôi đề nghị làm việc với Ban giám đốc bệnh viện, lúc này Giám đốc mới biết sự việc.

"Bệnh viện cũng chưa thành lập hội đồng để đánh giá, kết luận về nguyên nhân cái chết. Ngoài ra, trên thi thể có dấu hiệu của việc trói tay, chân và nhiều dấu hiệu bất thường khác. Vì vậy, gia đình đã trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ.", luật sư Tuấn nói.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ Bệnh nhân tử vong sau 1 ngày nhập BV Tâm thần Trung ương 1.