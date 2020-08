Bé trai hai tuổi nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Mục đích gì?

Liên quan vụ cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh), tối ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp của Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy bé Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 (xã Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang) và giải cứu thành công cháu bé.



Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, HKTT ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) và đang làm rõ vai trò liên quan của đối tượng Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi dời nhà đối tượng có thai… Sau khi trở về, để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo để nhận làm con mình.

Được biết, Thu làm nghề nghiệp không ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (ảnh lớn. Nguồn Zing) và cháu bé bị bắt cóc (ảnh nhỏ).

Bước đầu đối tượng Thu khai nhận, sau khi bắt cóc cháu bé, Thu đưa về nhà trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Đến 3h sáng 22/8, Thu đưa cháu Bảo về Tuyên Quang. Theo lời khai của đối tượng Đặng Văn Bằng, Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi anh ta đến điểm hẹn thì thấy nữ nghi phạm dẫn theo cháu Gia Bảo.

Trao đổi với PV Kiến Thức về hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Thu, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm này có thể thấy, đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi bắt cóc chiếm đoạt trẻ em. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng này và mục đích bắt cóc đứa trẻ để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền tự do của công dân. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe quyền tự do cư trú của công dân đều bị xử lý bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự.

Theo quy định của pháp luật, trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục theo quy định của luật trẻ em và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Theo đó cha, mẹ, người giám hộ là người có quyền và có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Việc giao trả em cho người khác trông nom, quản lý phải được cha mẹ, người giám hộ đồng ý. Việc các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của cha cháu bé để đưa cháu đi thì đây là hành vi bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em.

Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội bởi đứa trẻ phải rời khỏi gia đình, tước bỏ quyền nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ cháu bé một cách trái pháp luật. Do đó, các đối tượng bắt cóc chiếm đoạt cháu bé sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 153, bộ luật hình sự năm 2015 về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo đó, mọi hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác để giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm, có sự cấu kết chặt chẽ với nhau thì các đối tượng phạm tội sẽ phải chịu mức án từ 5 năm đến 10 năm tù.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc này để xác định ý thức chủ quan của các đối tượng có nhằm chiếm đoạt đứa trẻ hay không, mục đích chiếm đoạt đứa trẻ để nuôi dưỡng hay để tống tiền hay để bán cho người khác.

Trong trường hợp, hành vi chiếm đoạt đứa trẻ để nhằm tống tiền cha mẹ, người thân thì hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội bắt cóc nhầm chiếm đoạt tài sản.

Nếu nhằm mục đích mua bán trẻ em thì đối tượng vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 151 Bộ luật hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi... mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ hành vi, làm rõ động cơ mục đích của đối tượng để có kết luận chính xác và xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.

“Trường hợp cho thấy các đối tượng muốn chiếm đoạt cháu bé này thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 153 Bộ luật hình sự nêu trên, hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, hình phạt cao nhất của tội danh này có thể đến 15 năm tù. Còn nếu hành vi bắt cóc đứa trẻ nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc nhằm mục đích thực hiện hoạt động mua bán người thì mức hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn bởi những hành vi đó không những nguy hiểm cho xã hội còn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé” – luật sư Cường cho hay.

Qua vụ việc trên, luật sư Cường cho rằng, hành vi bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em là hành vi đáng lên án và đáng phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Bởi hành vi này không những xâm phạm quyền tự do thân thể của các cháu bé mà tước đoạt quyền của cha mẹ cháu bé trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Hành vi bắt cóc trẻ em có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của nhiều người. Do đó, cơ quan điều tra cần sớm làm rõ sự việc và có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Chiều 21/8, anh Hưng đón con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, SN 2018 đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh chơi. Do anh Hưng bận công việc nên phải sử dụng điện thoại, không quan sát được con. Ít phút sau, anh không nhìn thấy con đâu, vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé, đồng thời báo cáo với cơ quan Công an. Ngay sau đó, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ, phối hợp với người nhà tìm kiếm tất cả các địa điểm xung quanh (tính từ viện đa khoa, viện sản nhi, chân cầu cao tốc, xung quanh hồ, các khu biệt thự, các cửa ngõ cống, công viên, bãi rác, nhà bóng, các khu vui chơi), đồng thời trích camera các nhà gần khu vực để tìm cháu bé; rà soát các mối quan hệ của gia đình cháu bé để nắm thêm thông tin. Nhận được thông tin phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và nhiều nguồn thông tin khác, các mũi trinh sát đã điều tra, phát hiện BKS xe máy đối tượng đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đi có BKS 22… Ngay sau đó, các tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh địa chỉ nơi đối tượng đưa cháu Gia Bảo về ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Qúa trình xác minh, tổ công tác phát hiện cháu Gia Bảo đang ở trong nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988), trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi theo dõi tình hình, để giải cứu an toàn cho cháu Gia Bảo, các mũi trinh sát dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chọn thời điểm đối tượng Thu chủ quan, đã ập vào khống chế, bắt giữ giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc.

