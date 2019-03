Bắt xe chở lượng ma túy “khủng” vào TPHCM

(Kiến Thức) - Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) phối hợp với lực lượng Cảnh sát 363 đã chặn bắt chiếc xe bán tải chở lượng ma túy lớn đang vào bến xe cửa ngõ phía Tây Sài Gòn để vào TPHCM.

Kiến Thức xác nhận, Đội CSGT An Sương phối hợp với lực lượng thuộc tổ công tác 363 Công an TP HCM vừa phát hiện, bắt giữ chiếc xe bán tải chở lượng ma túy "khủng" đang từ hướng cửa khẩu Tây Ninh vào TPHCM. Số lượng ma túy "khủng" vừa bắt được ở bến xe An Sương. Sáng nay 28/3, nguồn tin riêng của PVxác nhận, Đội CSGT An Sương phối hợp với lực lượng thuộc tổ công tác 363 Công an TP

Theo thông tin ban đầu, hơn 20h30 tối 27/3, tổ công tác nói trên phát hiện chiếc xe bán tải do người nước ngoài điều khiển lưu thông trên QL22 (hướng từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) về ngã tư An Sương (thuộc huyện Hóc Môn, TPHCM) có dấu hiệu bất thường.

Khi chiếc xe đến khu vực bến xe An Sương, lực lượng chức năng đã chặn dừng, kiểm tra thì phát hiện có nhiều gói hàng chất đầy trên xe. Kiểm tra nhanh, lực lượng Công an xác định số hàng nói trên là chất ma túy, với số lượng cực lớn.

Đối tượng nhanh chóng bị khống chế cùng phương tiện, tang vật được giải về Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục xử lý. Lãnh đạo Công an xác nhận, hiện công an TPHCM đang tiếp tục khám xét nhiều địa điểm khác ở vùng ven, mở rộng vụ án.

Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc.

