Liên tiếp phát hiện xác chết trôi sông ở Thái Bình

Sáng ngày 27/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp VKSND tỉnh Thái Bình và chính quyền cơ sở tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc liên tiếp phát hiện 3 người chết trên sông Hóa đoạn qua địa phận thôn Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nơi phát hiện vụ việc.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 13h, ngày 26/3/2019, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được tin báo của Công an xã An Ninh về việc người dân phát hiện 1 người chết là nam giới trôi trên sông Hóa thuộc địa phận thôn Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, xác định người chết là anh Phạm Hải Bình, (sinh năm 1979, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Trong quá trình giải quyết vụ việc trên, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 2 người chết trên đoạn sông Hóa thuộc địa phận thôn Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là: Vũ Ngọc Thắng, sinh năm 1993, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ và Vũ Mạnh Trường, sinh năm 1985, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ xác nhận thông tin trên. Đồng thời cho biết thêm, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho các gia đình về mai táng, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.