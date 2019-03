Tạm đình chỉ CSGT bị “tố” rút chìa khoá xe người vi phạm ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Một CSGT thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã bị tạm đình chỉ công tác khi bị "tố" rút chìa khóa xe máy người vi phạm.

Chiều ngày 27/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin 2 thanh niên đi đường không đội mũ bảo hiểm và bị CSGT dừng xe để kiểm tra hành chính, xử phạt với số tiền 500 nghìn đồng tại khu vực đường Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).



Thông tin cho biết, một ngày trước đó, hai người trên đi xe máy từ sân vận động Mỹ Đình sang đường Cầu Giấy không đội mũ bảo hiểm. Khi đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Lê Đức Thọ cắt Hàm Nghi thì bị 1 CSGT gọi vào.

Lúc này, CSGT thông báo người vi phạm phải nộp phạt 500 nghìn đồng với lí do 2 người không đội mũ bảo hiểm. Người vi phạm sau đó bảo CSGT cho gọi người nhà mang giấy tờ từ quận Hoàng Mai đến, nhưng không được chấp nhận.

Hình ảnh cán bộ CSGT số 6 xuất hiện trong clip.

Người vi phạm sau đó chấp nhận nộp phạt 200 nghìn đồng. Tuy nhiên , CSGT đã rút chùm chìa khoá xe của người vi phạm. Một lúc sau, người vi phạm tiếp tục ra xin 1 lần nữa nhưng không được.

Kèm theo thông tin chia sẻ trên, còn có một đoạn clip ghi lại cảnh một người khác mặc sắc phục CSGT ngồi trên xe máy, hỏi một trong hai thanh niên vi phạm rằng: "Mày lỗi gì?", nam thanh niên đáp: "Em 2 mũ, không mang giấy tờ".

Người mặc sắc phục cảnh sát hỏi tiếp: "Anh phải giữ xe chứ, xe của mày đâu?” Thanh niên trả lời: "Em để ở kia, anh cho em xin chìa khoá". Người mặc sắc phục nói tiếp: "Anh có xử lý mày đâu... đừng để tao bực mình, tao quay lại giữ xe mày luôn đấy...".

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc đã gây tranh cãi nảy lửa.

Liên quan đến sự việc, tối ngày 27/3, Đại uý Trần Quang Chinh - Đội phó đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, chiến sỹ trong đoạn clip là cán bộ của đội và đã bị đình chỉ công tác để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Đại úy Chinh, việc CSGT xử lý trong trường hợp trên là đúng đối với người vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện sự việc, 2 thanh niên bỏ chạy. Lúc đầu, 1 người xuống còn 1 người phóng xe đi.