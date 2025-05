Chỉ đạo của Bộ Xây dựng sau sự cố sụt lún đường Tây Ninh

Bộ Xây dựng cho biết, ngành xây dựng đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Hình ảnh đường dẫn cầu Hòa Bình bị sụt lún.

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số dự án, công tác đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vẫn còn tồn tại, hạn chế, vẫn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố công trình như: Rơi dầm cầu Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng); trôi cầu treo Sơn Lăng (tỉnh Bình Phước); sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh (tỉnh Long An); sự cố cầu Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau).

Đặc biệt là sự cố sụt lún đường đầu cầu Hoà Bình tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; thi công thảm mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong điều kiện thời tiết bất lợi vừa qua...

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu do một số chủ đầu tư/Ban QLDA, tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ ATGT, vệ sinh môi trường. Một số nội dung trong hồ sơ dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng còn khiếm khuyết dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung, làm kéo dài thời gian thi công trong quá trình thực hiện.

Đối với sự cố tại cầu Hòa Bình, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo chất lượng công trình và báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền.

Để khắc phục chung cho các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự.

Trong đó, bộ phận điều hành dự án tại hiện trường cần bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo không chồng chéo, xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, tổ chức quản lý, điều hành dự án đảm bảo thống nhất, xuyên suốt, đạt hiệu quả cao.

UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong suốt quá trình triển khai dự án; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận, tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và các quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải theo đúng quy định, nhất là các khu vực nền đất yếu, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp; giám sát chặt chẽ thực hiện khảo sát, phê duyệt kết quả khảo sát, kiểm soát chất lượng hồ sơ, nghiệm thu trước khi trình thẩm định theo đúng quy định.

Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Liên quan đến tuyến đường dẫn cầu Hòa Bình ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành bị sụt lún đoạn, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng Tây Ninh yêu cầu khắc phục kịp thời các hư hỏng do thiên tai gây ra để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Cục Đường bộ VN cho biết, trong các ngày từ 9 - 11/5, trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ xảy ra mưa to đến rất to, gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, một số tuyến đường trong khu vực đã bị ngập, cầu Hòa Bình thuộc hệ thống đường địa phương tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị lún sụt mặt đường đầu cầu.

Báo cáo của Sở Xây dựng Tây Ninh cho thấy, cầu Hoà Bình kết nối giữa xã Hoà Hội và xã Hoà Thạnh. Khoảng 4h30 phút sáng 11/5, xảy ra sự cố đường dẫn vào cầu Hoà Bình bị sụt lún (vị trí tại mố B phía chợ Hoà Bình, với chiều dài khoảng 35-40m, chiều sâu khoảng 3,0m) trên đường huyện 7, huyện Châu Thành. Thời điểm xảy ra sự cố có 7 người dân lưu thông qua cầu, đi vào khu vực sụt lún gồm: 1 ô tô (4 người trên xe) và 2 mô tô (3 người). Qua đánh giá sơ bộ của UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân dự đoán là do túi bùn cục bộ nằm bên dưới đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền, mặt đường. Hiện công trình chưa nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hai đầu đường. Công an hai xã Hòa Thạnh và Hòa Hội đã chốt chặn hai đầu đường, không cho xe lưu thông vào khu vực cầu Hòa Bình, hướng dẫn người dân lưu thông hướng khác để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, tìm phương án khắc phục sự cố. UBND huyện Châu Thành đưa ra phương án phân luồng giao thông cho người dân. Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng từ xã Hòa Hội đi xã Hòa Thạnh (và ngược lại) di chuyển theo phương án: Đi ĐT.781 ĐH 3 ĐH4 - ĐT.788 - Đường tuần tra Biên Giới - ĐH7 (xã Biên Giới) và ngược lại hoặc đi ĐT.781 (Phước Tân) - Đường tuần tra Biên Giới ĐH13 (Hiệp Bình) - ĐH7, đi ĐT.788 (ngã tư Phước Vinh) - Đường huyện 5 - Đường huyện 7.