Bắt vụ phó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tội cố ý làm lộ bí mật công tác

Tối 29/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt ông Nguyễn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Hùng bị bắt để điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, quy định tại khoản 1, điều 361, Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, ông Nguyễn Hùng bị bắt liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ANĐT ngày 29/4/2022.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.