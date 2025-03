Bình Thuận: Bắt giữ nhân viên nhà xe chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Đồng Ngọc Thuận (40 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận), đối tượng bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 29/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã Đồng Ngọc Thuận.

Đồng Ngọc Thuận tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, Đồng Ngọc Thuận là nhân viên nhà xe An Khang, làm việc tại điểm trung chuyển ở số 8, đường số 2, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tháng 12/2023, Thuận được chị N.T.N. (chủ nhà xe) thuê làm việc. Thuận có nhiệm vụ phân loại hàng ký gửi và giao cho khách, thu tiền cước và đưa lại cho anh Phúc (cùng làm chung).

Từ ngày 4/3/2024 đến ngày 9/3/2024, Thuận đã chiếm đoạt 7,76 triệu đồng tiền cước của 19 đơn hàng. Ngoài ra, Thuận còn lấy đi 1 xe máy hiệu Sanyang, biển số 61L1-4565 của chị N.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

