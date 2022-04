Loạt chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2022

Được đăng ký xe máy tại Công an xã: Được đăng ký xe máy tại Công an xã từ ngày 21/5/2022 là nội dung tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. (Ảnh minh họa) Cụ thể, công an xã, phường, thị trấn: Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình... (Ảnh minh họa) "Phạt nguội" phương tiện đường thủy vi phạm: Cũng tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy có hiệu lực từ 21/5/2022. Thông tư này nêu rõ, CSGT đường thủy sau khi dùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình ảnh tàu thuyền vi phạm có thể tổ chức lực lượng dừng phương tiện thủy để xử lý. (Ảnh minh họa) Khi xử lý, người vi phạm được xem hình ảnh vi phạm. Những trường hợp CSGT đường thủy không dừng ngay được tàu thuyền vi phạm sẽ xác minh phương tiện thủy và chuyển cho công an cấp xã, huyện “phạt nguội”. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, cơ quan Công an xác minh thông tin và gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện đến trụ sở công an cấp xã, huyện để giải quyết. (Ảnh minh họa) Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022. Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa) Ngoài ra, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng. Cụ thể: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (Quy định mới); hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5/2022. (Ảnh minh họa) Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ là nội dung được đề cập tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. (Ảnh minh họa) Cụ thể như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng. Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022. (Ảnh minh họa) Bổ sung trường hợp miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện: Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, đã bổ sung các trường hợp miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện sau: (Ảnh minh họa) Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá; thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho phương tiện nghề cá đặt trên tàu. Máy phát dự phòng có cùng tần số phát, cùng vị trí ăng ten và công suất phát ERP nhỏ hơn hoặc bằng máy phát sóng chính đã được cấp phép. Thông tư 11/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2022. (Ảnh minh họa) Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại doanh nghiệp bằng 2 hình thức: Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, có hiệu lực từ ngày 1/5/2022. Theo đó, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với cơ quan tiếp nhận bằng một trong hai hình thức sau: (Ảnh minh họa) Hình thức trực tuyến: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Hình thức trực tiếp: Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện 1 bộ hồ sơ tới cơ quan tiếp nhận. (Ảnh minh họa) Sửa đổi, bổ sung quy định thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh: Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh được quy định như sau: (Ảnh minh họa) Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. Đối với văn hóa phẩm là phim: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. (Nội dung bổ sung) Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc... (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Chính sách tiền lương năm 2022 có những điểm gì mới đáng chú ý? (Nguồn: ANTV).

