Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã ở Lào Cai

Ngày 19/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bước đầu đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan đất đai của nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng và cán bộ địa chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 800 triệu đồng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tách thửa bán chuyển nhượng cho nhiều người thu về gần 5,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc lệnh bắt Phạm Viết Hưng.

Trước đó, vào ngày 9/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của Phạm Viết Hưng, sinh năm 1980, nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Niên được phân công phụ trách công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Phong Niên; Phạm Văn Bách, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND xã Phong Niên, người chịu trách nhiệm tham mưu quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Phong Niên.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, Phạm Viết Hưng và Phạm Văn Bách đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính xã cố ý lập khống các tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất đề nghị UBND huyện Bảo Thắng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất sai quy hoạch, không đúng quy định của pháp luật cho hộ ông Lê Văn Hùng, hộ ông Phùng Văn Chu và hộ ông Nguyễn Thế Cường dẫn đến làm mất 2 thửa đất do UBND xã Phong Niên quản lý, gồm: Thửa đất số 100, diện tích 778,6 m2 là đất Lúa do UBND xã quản lý cho ông Lê Văn Hùng và thửa đất 114, diện tích 70m2, địa chỉ tại thôn Cốc Sâm 4, xã Phong Niên là đất trồng cây do UBND xã quản lý cho ông Phùng Văn Chu.

Chuyển mục đích sử dụng đất thửa đất số 239, với diện tích 2057,7 m2 từ đất Rừng sản xuất sang đất ở nông thôn (ONT) vi phạm quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai cho ông Nguyễn Thế Cường nhằm mục đích mang lại lợi ích cho ông Nguyễn Thế Cường, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền trên 800 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, bước đầu xác định hành vi vi phạm của Phạm Viết Hưng và Phạm Văn Bách đã tạo điều kiện cho ông Nguyễn Thế Cường chuyển mục đích sử dụng đất đối với 3 thửa đất trên và được ông Nguyễn Thế Cường tách thửa, bán chuyển nhượng cho nhiều người khác thu về tổng số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Hiện nay ông Nguyễn Thế Cường vẫn còn đang đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại nông thôn với tổng diện tích là 1432,6 m2.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.