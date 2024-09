Bộ GD&ĐT: Cân nhắc cho nghỉ học ứng phó bão số 4

Ngày 19/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành công điện về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.



Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, tùy tình hình thực tế, các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Theo đó, để chủ động và linh hoạt trong công tác ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; trực ban 24/24 giờ.

Thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó kịp thời. Lên phương án di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc.

Đảm bảo các trường học, cơ sở giáo dục không tổ chức hoạt động ngoại khóa tại các vùng ven biển và vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 4.

Các địa phương cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão . Đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh.

Ngay sau khi bão tan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường.

Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trước đó, để ứng phó bão số 4 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với bão số 4. Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tùy diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão trên từng địa bàn, chủ động cho học sinh nghỉ học, hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị như huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, huyện đảo Cồn Cỏ đã cho học sinh nghỉ học. Một số địa phương khác như, thành phố Đông Hà, các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa… nhiều trường chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 18/9 và cả ngày 19/9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Các trường có tổ chức bán trú liên hệ với cha mẹ trẻ mầm non, học sinh về thời gian đón con; bảo đảm trẻ mầm non, học sinh được quản lí, chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón.

Chiều 18/9, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành công văn gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đề nghị thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9 để phòng, chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4.