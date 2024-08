Bắt tạm giam 4 thanh thiếu niên chém nhiều người trong đêm khuya

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4/8 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; đồng thời khởi tố 4 bị can khác từ 15 đến 17 tuổi.

4 thanh thiếu niên bị bắt (ảnh CA)

Theo kết quả điều tra, nhóm 8 thanh thiếu niên, trong đó có Trần Ngọc Phước Sang, Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Hữu Bảo Long, Trần Khải Nguyên (từ 16 đến 17 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác ở Đà Nẵng.

Nhóm của Sang bàn bạc, thống nhất chuẩn bị hung khí để dằn mặt đối thủ. Khuya 27/5 nhóm của Sang đi tìm nhóm thanh niên kia để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện được nhóm đối thủ đang di chuyển trên đường, nhóm của Sang truy đuổi qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố như Bạch Đằng, Như Nguyệt, Nguyễn Tất Thành....

Lúc này, anh L.T.D.D. (trú huyện Hòa Vang), T.L.D.T (trú quận Ngũ Hành Sơn) và V.V.T (cùng 19 tuổi, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang đi trên đường Như Nguyệt thì phát hiện có 2 nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, cầm hung khí nên cả 3 người này hoảng sợ bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, cả 3 người bị nhóm của Sang nhận nhầm là thành viên nhóm đối thủ nên đã ép xe tông vào dải phân cách trên đường Nguyễn Tất Thành gây thương tích nặng.

Khi thấy 3 thanh niên này bị tai nạn, nhóm Sang, Tài, Long, Nguyên không dừng lại mà vác dao lao vào tấn công các nạn nhân.



Ngoài 3 nạn nhân trên, nhóm Sang còn ép xe khiến anh C.A.K (19 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) tông vào dải phân cách bị thương tích, rồi tiếp tục lao vào chém.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh L.T.D.D. là 9%, T.L.H.T. là 27% và của V.V.T. là 49%.

Căn cứ kết quả điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Phước Sang, Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Hữu Bảo Long và Trần Khải Nguyên. Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố 4 bị can khác từ 15 đến 17 tuổi.

