Truy tìm 2 nam thanh niên trong vụ gây rối trật tự công cộng

Ngày 19/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây đang điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1/6/2022, tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị Sơn Tây, TP Hà Nội.

Hai đối tượng truy tìm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây xác định Nguyễn Công Lộc (SN 2002; HKTT: Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) và Lê Tuấn Kiệt (SN 2004) là đối tượng liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được các đối tượng ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT thị xã Sơn Tây ra quyết định truy tìm 2 đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về các đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (SĐT: 0818006996), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.