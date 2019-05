Bắt kẻ núp bóng giáo viên dạy nhạc, tuyên truyền các ca khúc phản động

Cơ quan An ninh Điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Tĩnh (SN 1976, quê quán tại xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, BLHS.

Nguyễn Năng Tĩnh tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Năng Tĩnh nguyên là giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Lợi dụng vỏ bọc là giáo viên dạy nhạc, Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền, phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước...



Ngoài ra, thông qua trang Facebook “Nguyễn Năng Tĩnh”, đối tượng có nhiều bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xuyên tạc đường lối chính sách Đảng, Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử; bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh…

Ngày 29/5, Cơ quan chức năng bắt giữ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, thu giữ 1 xe máy, 5 thẻ ngân hàng chủ tài khoản Nguyễn Năng Tĩnh, 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.