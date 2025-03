Chuyển nhầm 400 triệu, người phụ nữ bất ngờ nhận tin vui

Ngày 19/3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an phường Liêm Chính, TP Phủ Lý cho biết vừa hỗ trợ chị Trần Thị Vân (SN 1970), trú tại phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận lại số tiền 400 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Lực lượng công an trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho công dân.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/3, chị Hoàng Thị Mai Phương (SN 1994), trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện trong tài khoản cá nhân có người chuyển đến số tiền 400 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa đảo hoặc có người chuyển nhầm tài khoản, chị Phương đã đến Công an phường Liêm Chính trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền.

Công an phường Liêm Chính đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển tiền cho chị Phương là của chị Trần Thị Vân trú tại TP Ninh Bình và liên hệ mời chị đến cơ quan Công an làm các thủ tục nhận lại tiền.

Tại Công an phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, chị Vân vui mừng, xúc động cho biết: “Sáng 16/03/2025, do chủ quan không kiểm tra kỹ số tài khoản người chuyển tiền đến, tôi đã sơ ý chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng. Nay nhận lại tiền, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cháu Phương cũng như sự hỗ trợ tận tình của Công an phường Liêm Chính”.